Primeira presidente mulher do CREA-MS será empossada nesta sexta-feira (11)

Cerimônia será transmitida através de lives nas redes sociais

Engenheira Vania Mello ©DIVULGAÇÃO

A posse da nova presidente eleita do CREA-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), eng. agrim. Vânia Mello, ocorre às 17:00, desta sexta-feira (11).





Vânia Mello é a primeira mulher a ocupar a presidência do Conselho, após ter vencido as eleições com 56% dos votos ficando à frente de dois engenheiros.





A solenidade irá ocorrer de forma online e será transmitido através das redes sociais do conselho. Eleita no dia 1º de outubro, Vânia ocupará o cargo de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.





Além de Vânia Mello, a solenidade também irá empossar os diretores geral e administrativo da Mútua-MS, Valter Almeida e Angelo Ximenes.





Seguindo as medidas de biossegurança recomendadas, a solenidade contará apenas com a participação de conselheiros que adotarão todas as medidas necessárias visando à proteção de todos.





Ainda no mesmo evento ocorrerá o descerramento da placa de homenagem ao Eng. Civ. Aroldo Abussafi Figueiró, falecido no dia 29 de outubro deste ano.