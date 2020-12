POLITICANDO| Por Jota Menon

SEM DIPLOMAÇÃO





Serão realizadas nesta sexta-feira, 18, as solenidades de diplomação dos agentes políticos eleitos pela população no último dia 15 de novembro. Eventos simples acontecerão na maioria dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, mas em Maracaju, o juiz eleitoral da Comarca optou por suspender o evento público devido à gravidade da pandemia.





EXECUTIVO





Em Maracaju, a Justiça Eleitoral diplomará um total de 20 agentes políticos, sendo José Marcos Calderan (PSDB) e Mauro Crhistianini, o Maurão da Boa Vista (DEM), a prefeito e a vice-prefeito, respectivamente.





LEGISLATIVO





Para a Câmara Municipal serão diplomados os 13 vereadores eleitos, a saber: Luciano (PSDB), Nego do Povo (MDB), Robert Ziemann (PSDB), Joãozinho Rocha (MDB), Catito (DEM), Ozéias Enfermeiro (Republicanos), Jeferson Lopes (Patri), Laudo Sorrilha (PSDB), Hélio Albarello (MDB), Nenê da Vista Alegre (MDB), Gustavo Veterinário (DEM), Vilmar da Era do Gelo (Patri) e Renner Barbosa (PSDB).





SUPLENTES





Também receberão diplomas cinco suplentes, sendo o primeiro suplente de cada um dos cinco partidos que elegeram representantes na última eleição. Daniel Esquivel (DEM), Celinho Padeiro (MDB), Nelson Lords (PSDB), Pastor Buba (Republicanos) e Beto Schwinn (Patriota) serão os suplentes diplomados.





ENTREGA SIMPLES





Os diplomas serão entregues aos eleitos e suplentes, neste dia 18, em horário previamente agendado junto à Justiça Eleitoral.





SEM CALAMIDADE





O prefeito de Maracaju, Dr. Maurílio Ferreira Azambuja, do MDB, foi um dos poucos prefeitos do Mato Grosso do Sul a não lançar mão do famigerado instituto da decretação do estado de calamidade pública para enfrentar a pandemia do Novo Coronavírus. Com o decreto, a prefeitura poderia comprar insumos para enfrentar a crise sanitária sem a necessidade de realizar os pregões licitatórios.





HONESTIDADE





Maurílio, contudo, preferiu a segurança jurídica de se fazer todas as compras só depois de realizadas as tomadas de preços, garantindo assim que o enfrentamento à crise de saúde não afetasse a saúde financeira do município e nem possibilitasse que no futuro as ações de sua administração pudessem ser contestadas no campo ético e moral. Parabéns, Dr. Maurílio.





POR FALAR EM ...





...Dr. Maurílio, há alguns dias postei na minha página no Facebook um rápido texto parabenizando o prefeito pela atitude. Sinceramente, nem eu mesmo esperava que o meu posicionamento recebesse tantas manifestações de apoio. Foram mais de 100 compartilhamentos, mais de uma centena de comentários, além de centenas de likes do público que acompanha as minhas publicações no Facebook.





ADEUS A PEDRO DONIDA!





Com muita tristeza registro o falecimento do grande amigo Pedro Donida, conterrâneo de Maringá, com quem convivo desde a década de 1980 aqui em MS. Em 1988, em Campo Grande, ele foi coordenador da campanha da chapa de candidatos a vereador do PDT que apoiava Plínio Martins e Saulo Queiroz (PMDB/PDSB) à Prefeitura de Campo Grande. Eu fui um dos 46 candidatos da chapa. Em Maracaju convivemos nos últimos 20 anos sempre em grandes e bons momentos. Vai com Deus, amigo!





E VIVA O PORCO!





Concluindo a última coluna deste ano, não poderia deixar de saudar os amigos esportistas que nos acompanham nesse espaço, aí incluindo-se não apenas os palmeirenses como eu, mas os torcedores de todos os times, pois, como sempre digo, não teria graça de torcer pela nossa equipe se não existissem grandes adversários. Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos os amigos leitores. Viva o futebol brasileiro. Viva o Porco!