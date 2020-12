Plataforma digital aproxima JBS Couros de clientes e consumidores

Leather Labs chega ao mercado para democratizar o acesso ao couro com uma série de produtos e serviços aos clientes e consumidores; Iniciativa inclui projetos de geração de renda para apoio social, empreendedorismo e capacitação profissional

Com o objetivo de se tornar o hub do couro legítimo e sustentável do Brasil, a JBS Couros criou um modelo de negócios para atender aos pequenos e médios fabricantes de artigos de couro, assim como para arquitetos, decoradores, artesãos, tapeceiros e até consumidores finais. A plataforma digital Leather Labs oferece uma experiência diferenciada, elegendo a sustentabilidade e a economia circular como temas centrais de sua atuação.





Por meio da plataforma, qualquer pessoa ou empresa poderá adquirir couros para diversas finalidades, como estofamentos, calçados e artefatos, com acesso a dados sobre as características e benefícios dos produtos, informações sobre sustentabilidade e rastreabilidade das peles, além de apoio técnico de especialistas e acesso a histórias inspiradoras do mundo do couro. Também conta com uma loja virtual com itens diversos e kits completos para artesanato, no estilo “faça você mesmo”.





A expectativa da JBS Couros é incrementar a venda de couros acabados e semiacabados no Brasil em até 60%, em um ano. A Leather Labs planeja, ainda, estender o atendimento ao mercado internacional em 2021.





Capacitação e empreendedorismo





Pensando em como contribuir para fortalecer a atividade dos atuais e futuros artesãos, a Leather Labs conta com uma área especialmente dedicada para quem deseja se especializar em couro ou, ainda, para aqueles que gostariam de iniciar uma nova atividade.





No Ateliê do Couro já é possível encontrar um curso totalmente gratuito de capacitação em Tramas de Couro, desenvolvido em parceria com a arquiteta e artesã especialista no material, Raquel Takamoto. O curso aborda técnicas de tramas manuais feitas a partir de tiras em couro que podem ser aproveitadas de retalhos e sobras da indústria. O objetivo do curso é permitir que o aluno tenha um contato inicial com o material, experimente a técnica e, por fim, conheça as inúmeras possibilidades do trabalho manual em couro.





Qualquer interessado pode aprender a fazer produtos a partir dessa técnica como cachepôs, capas de almofadas, jogos americanos, cestos e bolsas. Outros cursos serão disponibilizados no futuro.





Responsabilidade Socioambiental





A plataforma também conduzirá um projeto social que demonstra que o couro sustentável pode ir muito além da redução do impacto ambiental de produção.





Com o apoio do programa de responsabilidade social da JBS, Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, a JBS Couros criou, dentro da Leather Labs, uma área dedicada à geração de renda para apoio social. Nela estarão disponíveis para venda artefatos de couro produzidos pela ONG Orientavida, de Potim (SP), com produtos feitos em couro sustentável Kind Leather





Para oferecer maior visibilidade sobre o impacto social dessa parceria, a Leather Labs e a Orientavida também criaram uma plataforma de Rastreabilidade Social. Cada produto produzido pela instituição e adquirido na Loja Couro do Bem será acompanhado de um QR Code, que dará acesso às histórias de cada pessoa que contribuiu para a confecção de um produto de couro único.





Oito artesãs da instituição, que tem como missão apoiar famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, receberam capacitação da empresa sobre como trabalhar com couro, além de equipamentos industriais para a realização do trabalho, especialização complementar conduzida pelo SENAI e profissionalização continuada com um especialista de mercado. A JBS Couros ainda apoiará o trabalho de prototipagem de todos os produtos desenvolvidos por elas.





“Após três anos de muito planejamento, queremos ser mais do que um e-commerce de couro. Nossa plataforma oferece outras iniciativas importantes como projetos de geração de renda e capacitação, além de promover o revolucionário conceito Kind Leather, o couro sustentável que está quebrando paradigmas e se transformando no material ideal para o futuro”, comenta Guilherme Motta, presidente da JBS Couros. “Estamos conectando os elos da nossa cadeia de valor para que todos possam produzir peças com as mesmas peles de padrão internacional que são destaque nas coleções dos maiores fabricantes de artefatos de couro do mundo, além de estimular a economia circular no segmento”, completa Motta.





https://www.leatherlabs.com e nas principais redes sociais, como o Instagram (@leatherlabs). A Leather Labs já está disponível no endereço eletrônicoe nas principais redes sociais, como o Instagram (@leatherlabs).





Kind Leather





A JBS Couros lançou, em 2019, o couro sustentável Kind Leather. Com um processo produtivo mais eficiente e inovador, o novo couro oferece para a indústria e à sociedade uma série de benefícios ambientais, sociais e econômicos relevantes por meio do uso inteligente da matéria-prima e de recursos, rastreabilidade, origem sustentável e ecoeficiência.





A filosofia Kind Leather consiste na crença que, para que um material seja verdadeiramente sustentável, ele deve contemplar seu uso em toda a cadeia produtiva. Assim, a JBS Couros trouxe para a indústria a solução mais benigna para o planeta: remover logo no início do processo as partes do couro que seriam pouco aproveitadas, uma vez que este material ainda pode ser direcionado para outras indústrias - como farmacêutica e de alimentos, transformando resíduos em matéria-prima e contribuindo de forma significativa para a sustentabilidade de toda a cadeia de valor.





https://www.kindleather.com . Saiba mais em:





Sobre a JBS Couros





A JBS criou a unidade de negócios de couros em 2009 como uma importante parte de sua estratégia para agregar valor à cadeia produtiva. A JBS Couros é a maior indústria de processamento de couros do mundo, com 21 unidades produtivas, três unidades de corte, cinco centros de distribuição, três showrooms e quatro escritórios comerciais, em quatro continentes. Atualmente, a empresa conta com cerca de 7 mil colaboradores em todo o mundo e produz couros nos estágios wet blue, semiacabado e acabado para os setores automotivo, moveleiro, de calçados e artefatos. Nas linhas de processamento de couros, os procedimentos claros e padronizados, aliados a investimentos constantes em tecnologia e capacitação, fazem da JBS Couros uma das empresas mais modernas do mundo, transformando materiais orgânicos em produtos nobres e de qualidade, amplamente usados nas indústrias globais.





