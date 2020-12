PANDEMIA| Mesmo antes de finalizar, dezembro já é o mês mais letal da pandemia até agora

O ano de 2020 está próximo a encerrar com a marca negativa de 2,3 mil mortes por coronavírus em Mato Grosso do Sul, como mostra o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), do Governo do Estado, desta quarta-feira (30).





Nas últimas 24 horas 30 mortes foram registradas no Estado, com vários municípios na lista de óbitos como: Japorã, Anastácio, Iguatemi, Naviraí, Dourados, Corumbá, Maracaju, Três Lagoas, Ponta Porã, Caarapó, Bela Vista, Coxim e Juti, sendo uma morte em cada cidade. Em Campo Grande, foram contabilizadas 16 vítimas da doença e duas em Dourados.





“Falta apenas um dia para fechar o mês de dezembro, mas já podemos afirmar que é o mais letal desde o início da pandemia. Dezembro, até o dia de hoje, temos 505 mortes, superando a primeira onda, que chegou tardiamente em MS, julho e agosto, com 480 óbitos”, ressalta o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.





No Estado, 1.581 exames deram positivos em apenas 24 horas, somando 132.431 casos confirmados deste o início da pandemia. De acordo com a SES, 115.155 pessoas estão recuperadas da doença até o momento. “Nossa média móvel ultrapassa mil casos por dia”, afirma Resende.





Em recuperação, 14.313 estão em isolamento domiciliar. Além disso, 663 estão hospitalizadas, sendo 350 em leitos clínicos e 313 em estado mais grave, internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





Dos pacientes dos leitos clínicos, 225 estão no SUS e 125 na rede privada. Já na UTI, 219 estão na rede pública e 94 na rede privada.





A situação do comprometimento de leitos em Mato Grosso do Sul segue complicada. Na macrorregião de Campo Grande, a ocupação global de leitos UTI/SUS é de 103%, sendo que o excedente da capacidade representa pacientes em leitos Covid-19 ainda não habilitados pelo SUS, mantidos pelas secretarias municipais e estadual de saúde.





Segundo o Boletim Epidemiológico de hoje, em Dourados, a ocupação global é de 83%; em Três Lagoas, de 68% e em Corumbá, de 75%.

Christine Maymone, secretária adjunta de Saúde, anunciou, durante a live de hoje, que os dados do Prosseguir, que medem a classificação de risco dos municípios de MS, estarão disponibilizados no Painel Mais Saúde, disponível no site https://www.coronavirus.ms.gov.br/









Por: Ana Brito, Subcom