Pabllo Vittar recebe título de Homem do Ano: "Posso sim!"

A Drag Queen foi eleita por sua contribuição e sucesso na música brasileira

Muitos já devem ter escutado: "Agora Pabllo Vittar foi longe demais!". E foi mesmo! A estrela recebeu o título de 'Men Of The Year' (Homem do Ano, em português) nesta quinta-feira (3), pela revista GQ Brasil.





Pabllo ganhou o título por sua contribuição à música brasileira, pela representatividade da comunidade LGBTQIA+ e pelo uso de seu espaço para a luta pela igualdade.





"Ganhar um Men Of The Year é afirmar que posso, sim, caminhar pelo masculino, pelo feminino e ter sucesso em ambos", disse Pabllo.





A escolha repercutiu nas redes sociais e o nome da artista foi o mais comentado entre os internautas.





Vale lembrar que este ano a Drag Queen ganhou importantes prêmios no mundo, incluindo o MTV EMA na Europa. Além disso, a cantora lançou inúmeros hits e suas músicas foram executadas mais de 250 milhões no Spotify em mais de 92 países.









