Nebulosidade aumenta e fim de semana pode ter chuva em todo Estado

As chuvas devem se espalhar por Mato Grosso do Sul a partir deste sábado (12). Haverá aumento de nuvens de chuva especialmente no período entre final de tarde e noite segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





O dia começa com céu claro mas haverá aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas à partir da tarde em todas as áreas.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 90% a 50%. Vento fraco a moderado em grande parte do Estado, porém as regiões noroeste, central e sudeste podem ter rajadas de vento.





As temperaturas devem ficar amenas neste dia com mínima de 19°C e máxima de 36°C para o Estado. Na Capital a variação está estimada em 19°C a 30°C.





Por: Mireli Obando