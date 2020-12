Natal de tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul

A sexta-feira (25) de natal será de sol forte em Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuvas rápidas e isoladas podem ocorrer no período entre tarde e noite no oeste e no norte do Estado. Segundo o Climatempo, não deve chover em Campo Grande neste dia.





As condições estimadas são de céu parcialmente nublado a nublado. A umidade relativa do ar pode variar de 95% a 50% e as temperaturas poderão variar entre 20°C a 34°C.





Em Campo Grande as condições são de sol com muitas nuvens. A temperatura mínima poderá ser de 22°C e a máxima de 31°C. A umidade relativa do ar poderá variar entre 95% a 50% ao longo do dia.





Confira abaixo as condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para algumas regiões do Estado.





Por: Mireli Obando