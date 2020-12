Na SFA, Renato Câmara cobra ampliação dos programas de apoio aos produtores rurais de MS

Deputado Renato Câmara durante audiência com o superintendente federal de agricultura Celso Martins ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) se reuniu nesta terça-feira (15) com o superintendente federal de agricultura em Mato Grosso do Sul, Celso Martins, para cobrar uma ação mais contundente do governo federal para retomada dos programas voltados ao desenvolvimento e apoio aos pequenos e médios produtores rurais do Estado.





No encontro, o deputado reivindicou a implantação de um novo modelo de ação para os programas sociais que tradicionalmente atendiam e faziam a diferença na vida dos produtores rurais do Estado, principalmente aos que atuam na agricultura familiar. Entre as demandas apresentadas por Renato Câmara ao titular da SFA/MS, está a retomada do crédito fundiário, a reorganização dos conselhos municipais de desenvolvimento rural e a ampliação dos programas de defesa sanitária animal em MS.





Conforme o deputado, o governo federal precisa estar mais presente e ter um olhar atento para questões cruciais para o desenvolvimento do setor agropecuário do Estado, como por exemplo, o sistema de vigilância e de defesa sanitária animal.





“Precisamos organizar a cadeia produtiva agropecuária com uma maior participação dos municípios e dos produtores, que estão lá na ponta e conhecem de perto a realidade enfrentada no campo. O governo federal tem programas, orçamento e mecanismos para atuar de forma mais presente na organização das ações de desenvolvimento rural. A questão da sanidade animal é de fundamental importância para a economia do Estado, já que interfere diretamente nas exportações dos produtos de origem animal para os principais mercados do mundo. Precisamos estar atentos para manter a erradicação de doenças como a brucelose e a febre aftosa. A peste suína e a gripe aviária também são temas precisam ser trabalhados junto aos nossos produtores”, destacou o deputado.





Outro importante tema levado por Renato Câmara ao superintendente federal de agricultura está relacionado à reorganização dos conselhos municipais de desenvolvimento rural. “Esses conselhos fazem parte de um amplo programa governamental e historicamente já desempenharam um papel importante para desenvolver políticas voltadas à pequena e média propriedade rural. É preciso reorganizar esses espaços de debate para darmos voz aos nossos produtores e potencializamos ainda mais a capacidade de produção do setor agropecuário de MS, que exerce um papel decisivo na economia sul-mato-grossense. O superintendente Celso Martins se mostrou muito receptivo as nossas demandas e se prontificou a colocar à disposição a estrutura do governo federal para a ampliação dessas ações de apoio ao setor rural”, finalizou Renato Câmara.









Por: Henrique de Matos