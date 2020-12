Mulher é socorrida com bebê de colo após acidente grave no Coophatrabalho

Três vítimas foram socorridas ©Henrique Arakaki

Na manhã desta quinta-feira (24), dois veículos de passeio se envolveram em acidente no cruzamento das ruas Helio Yoshiaki e Ivan Fernandes Pereira, ao lado do Parque das Nações. Um dos veículos tentava fazer a conversão para a esquerda, quando foi atingido na lateral pela picape onde estava uma família com bebê de 9 meses.





Conforme apurado, o rapaz de 21 anos estava com a esposa, de 19 anos, que levava o bebê de 9 meses no colo na Saveiro branca. No sentido contrário, seguia o Palio preto, ocupado pelo motorista de 31 anos, que faria conversão na Rua Ivan Fernandes Pereira.





Testemunhas relataram que o motorista do Palio estaria em alta velocidade quando virou na rua. Neste momento, a Saveiro colidiu a frente com a lateral do Palio. Os dois veículos ficaram bastante danificados e um homem que saía do parque fez o primeiro socorro e acionou Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e bombeiros.





A jovem de 19 anos bateu a cabeça no para-brisa e teria sofrido um ferimento no olho, possivelmente por conta de caco de vidro. O bebê não teve ferimentos aparentes, mas foi levado com a mãe para a Santa Casa. Já o motorista sentia dores na perna e teve um corte no pescoço e também foi socorrido.