Motorista perde controle da direção e destrói carro em barranco

Ele estava com outra pessoa no veículo e ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros

Um motorista de 69 anos foi socorrido após perder o controle da direção e bater em um barranco no entroncamento entre a MS-010 e MS-080, no anel viário de Campo Grande. Ele estava com outra pessoa no veículo, um mulher de 49 anos que também foi socorrida.





De acordo com o pecuarista e morador da região, Edson Carvalho, 35 anos, ele ouviu o barulho do acidente e foi ver o que tinha acontecido.





“Quando cheguei o motorista estava desacordado e a passageira estava orientada, mas tinha um corte na cabeça então chamei os bombeiros”, disse.

Carro caiu em valeta no acostamento da rodovia ©Kisiê Ainoã

Segundo informações colhidas no local do acidente, o motorista seguia para a chácara onde mora quando perdeu o controle do veículo Chevrolet Omega e acabou caindo na vala de escoamento e batendo no barranco.





A passageira, chegou a ficar retida no veículo e, apesar de orientada, disse não se lembrar do que aconteceu.





Equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e disse que nenhuma das vítimas apresentavam fraturas. A mulher estava com dores nas costelas e corte na cabeça sendo levada para a Santa Casa.





