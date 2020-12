Morre Antônio Roberto Domingues, empresário e ex-vice-presidente do Comercial

Roberto se destacou no esporte local durante gestão de Luiz Ojeda, entre 2000 e 2008

Antônio Roberto Domingues tinha 64 anos ©ARQUIVO PESSOAL

Morreu nesta segunda-feira (21) em Campo Grande, aos 64 anos, Antônio Roberto Domingues, ex-vice-presidente do Comercial nos anos 2000.





De acordo com a família, Roberto lutava contra um câncer no intestino e estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.





Roberto estava aposentado a se destacou como corretor de imóveis e empresário na Capital. Nos anos 2000, durante a gestão de Luiz Ojeda, ocupou o cargo de vice-presidente. Ele nasceu em Apucarana (PR), mas vivia em Campo Grande desde 1980.





O velório e sepultamento serão no Parque das Palmeiras, na Capital, com horário a definir. Roberto deixa a esposa Joice, três filhos e uma neta.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris