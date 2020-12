Militar da Aeronáutica morre atropelado por caminhão na Duque de Caxias

Rapaz de 22 anos seguia para o trabalho

Vítima não resistiu e morreu no local ©Vinicius Santana

Joilson Costa da Mata, de 22 anos, militar da Aeronáutica, morreu atropelado por um caminhão no início da tarde desta quarta-feira (02), na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades da Orla do Aeroporto de Campo Grande.





Informações são de que a vítima seguia para a Base Aérea de Campo Grande, em uma moto Honda Biz, quando perdeu o controle da direção, sofreu queda e foi atropelada pelo caminhão. O rapaz teria sido atingido pelo segundo eixo do veículo e foi arrastado.





Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos.





Com o impacto, o capacete dele chegou a ficar amassado. A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas para colherem outras informações sobre as circunstâncias do acidente. A família, obviamente muito abalada, acompanha o trabalho no local.