Meteorologia prevê semana de tempo instável

A semana começa com previsão de chuva. Haverá aumento de nuvens e as pancadas de chuva podem ocorrer entre tarde e noite. Essas condições devem permanecer ao menos até dia 19, e conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima a chuva deve se concentrar especialmente na região sul onde são esperados até 100 milímetros, e nas demais áreas cerca de 50 milímetros.





Para esta segunda (14) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade para ocorrência de chuva em todo o Estado com maiores acumulados nos setores sudoeste e sul.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 90% a 55% ao longo do dia, e o vento estará fraco em todas as regiões.





As temperaturas no Estado podem variar entre 18°C a 36°C, e na capital a mínima esperada é de 20°C e a máxima de 31°C.

Conforme o Climatempo, a chuva pode vir com moderada a forte intensidade neste início de semana, porém a chuva ainda será isolada e rápida. Mudanças devem ocorrer a partir de quarta-feira (16). A umidade deve voltar a aumentar e os temporais podem ocorrer com mais frequência.





Por: Mireli Obando