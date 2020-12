Manhã de céu claro e tarde com pancadas de chuva no Estado

Para este domingo (13) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade para pancadas de chuvas à partir da tarde em todas as áreas, estima o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





O índice de umidade relativa do ar poderá variar entre 95% a 50% ao longo do dia. Estima-se vento fraco a moderado na maior parte do Estado e há possibilidade de rajadas de vento nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central.





As temperaturas neste domingo devem repetir as condições de ontem, com mínima de 20°C e máxima de 36°C. Campo Grande possui variação estimada entre 20°C a 30°C.

Conforme o Climatempo, aos poucos a umidade volta ao estado de Mato Grosso do Sul. A chuva pode vir com moderada a forte intensidade entre o fim de semana e o início da próxima semana, porém a chuva ainda ocorre de forma isolada e rápida.





Por: Mireli Obando