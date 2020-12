Líder do Governo pede melhorias para escolas de Terenos, Anaurilândia e Três Lagoas

deputado Gerson Claro (Progressistas) ©DIVULGAÇÃO

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (Progressistas), está solicitando ao poder Executivo diversas melhorias em escolas de Terenos, Anaurilândia e Três Lagoas.





O expediente, apresentado durante a sessão remota desta quinta-feira (17), foi encaminhado ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta.





Em Terenos, a solicitação contempla as escolas estaduais Antônio Valadares e Eduardo Perez, com reforma geral.





Além de reparos nas partes elétrica e hidráulica, as duas unidades necessitam, basicamente, de adequação de banheiro para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, reforma de vestiários, cozinha, e aquisição de aparelhos de ar condicionado. O pedido partiu do vereador Helder Kasae (Xiru).





Na escola Professor Ezequiel Balbino, que fica no distrito da Vila Quebracho, em Anaurilândia, a reforma solicitada prevê reparo das instalações hidráulicas nos banheiros feminino e masculino, além da troca das caixas d’água de amianto e aquisição de um fogão para a cozinha. A solicitação chegou ao gabinete do deputado por meio do vereador Professor Rafael.





A escola estadual Dom Aquino Corrêa, em Três Lagoas, também necessita de reforma geral, de acordo com Gerson Claro. A unidade conta hoje com aproximadamente 1700 alunos matriculados, além de uma equipe operacional de aproximadamente 116 funcionários.





O pedido contempla reparos na entrada escolar, jardinagem, adaptação de uma calçada localizada na entrada da instituição, expansão do estacionamento dos professores, elevação do pátio escolar e demais áreas (para melhor escoamento da chuva), revitalização da área de esportes, instalação de novos bicicletários, atualização dos materiais e, por fim, pintura interna da escola.





O vereador Davis Martinelli Leal dos Santos foi o responsável pelo pedido encaminhado ao gabinete do deputado.





Por: Fernanda Fortuna