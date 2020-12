LAGUNA CARAPÃ| Prefeitura seleciona profissionais para atuar na Saúde

A Prefeitura de Laguna Carapã comunica que e a Secretaria Municipal de Saúde irá realizar Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de profissionais de saúde.





No total, serão ofertadas 15 vagas, sendo 1 vaga para auxiliar de enfermagem, 2 vagas para técnico de enfermagem, 3 vagas para técnico em radiologia, 4 vagas para enfermeiro e 5 vagas para médico. Todas as vagas são para carga horária de 40 horas semanais, com salários entre R$ 1.038,61 e R$ 12.991,44.





As inscrições deverão ser feitas nos dias 11, 14 e 15 de dezembro na sede da Prefeitura Municipal, na avenida Erva Mate, 650, centro de Laguna Carapã, das 8h às 11h. O edital com todas as informações está disponível na sede da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde e também no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (Assomasul).





Fonte: Lagunanews