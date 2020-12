Jornalista Guilherme Filho morre de covid-19

Referência na imprensa de Campo Grande, Guilherme estava internado desde o dia 8

Guilherme Filho no começo de 2020, quando assumiu a direção de jornalismo da CBN CG ©CBG/CG

Após 22 dias lutando contra a covid-19, o jornalista Guilherme Villalba Zurutuza Filho morreu na noite de ontem (30), no hospital El Kadri. Ele havia completado 64 anos recentemente, no dia 23 de dezembro, mas passou o aniversário dentro do hospital.





Guilherme estava internado desde o dia 8 desde mês, precisou ser intubado no dia 15, e nesta quarta-feira o estado de saúde se agravou. O jornalista também sofreu com uma anemia, e precisou de transfusões de sangue, esta semana familiares e amigos realizaram uma campanha de doação no Hemosul.





Conhecido em toda imprensa da cidade, Guilherme Filho trabalhou no extinto Diário da Serra, comandou a comunicação do Governo do Estado durante as gestões dos ex-governadores Wilson Martins e André Puccinelli. No início do ano o jornalista assumiu a direção de jornalismo da CBN Campo Grande.





"Um homem nobre, sem igual. Filho, pai, avô, tio, marido, amigo, jornalista. Cumpriu todas as missões que lhe foram dadas neste plano. Agora, olha por nós lá do alto. Vai viver o novo ano e a eternidade cercado de anjos e ao lado de Deus", declarou a família nas redes sociais.





Na publicação das redes sociais também foi informado que a despedida seguirá os protocolos de segurança impostos pela situação de pandemia, mas não foi divulgado horário e local.









Por Ana Oshiro