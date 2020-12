JBS vence Prêmio Notáveis CNN no setor de alimentos

CEO dedica reconhecimento a colaboradores da companhia em todo o mundo

A JBS foi a vencedora na categoria que reconheceu o setor de alimentos no 1º Prêmio Notáveis CNN. A premiação de estreia, que homenageou empresas, pessoas e instituições que se destacaram durante este ano de pandemia da Covid-19, foi exibida pela CNN Brasil na noite deste domingo (13).





No evento, realizado na Sala São Paulo, o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, destacou que, neste ano tão desafiador, a pandemia levou todos à busca de superação. Com a missão de levar alimento de qualidade à mesa dos brasileiros e de todo o mundo, parar nunca foi opção para a companhia.





Segunda maior indústria de alimentos do mundo, a JBS foi além de garantir o abastecimento. Investiu R$ 2,8 bilhões no enfrentamento da Covid-19. Primeiro, para proteger os colaboradores e garantir o funcionamento das unidades. Segundo, para apoiar a saúde e o desenvolvimento das comunidades em que está inserida. Para Tomazoni, “nenhuma empresa prospera se seu entorno não prosperar também”.





O CEO Global dedicou o prêmio aos 245 mil colaboradores no mundo todo, sendo 145 mil somente no Brasil. “A dedicação de todos trouxe a JBS até o ponto em que está e será essencial para prosseguir cumprindo seu propósito de alimentar o mundo.”





Além das nove categorias (1. Alimentos, 2. Saúde, 3. Educação, 4. Sustentabilidade, 5. Inovação e Qualidade, 6. Tecnologia, 7. Responsabilidade Social, 8. Diversidade e 9. Personalidade do Ano), também houve a indicação para o “Herói do Ano”, a fim de homenagear profissionais da saúde. A pesquisa da equipe de jornalismo da CNN Brasil abrangeu quase 80 histórias, que passaram por uma triagem até os finalistas de cada categoria.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





