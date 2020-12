JBS abre vagas para Programa de Formação de Advogados Trabalhistas

Em MS há vagas para as cidades de Campo Grande, Dourados e Sidrolândia; Inscrições ficam abertas até o início de fevereiro

A JBS abriu as inscrições para a quinta edição do Programa de Formação de Advogados Trabalhistas (PAT), que tem como objetivo capacitar e desenvolver advogados para atuarem nas unidades produtivas da Companhia pelo Brasil. Serão selecionados 12 profissionais para as cidades de Araputanga, Pontes e Lacerda e Barra do Garças (MT), Campo Grande, Dourados e Sidrolândia (MS), Marabá (PA), Rolândia (PR), Caxias do Sul e Passo Fundo (RS), Amparo, Andradina e Lins (SP), e Itapiranga (SC).





O processo seletivo é composto por teste online, entrevistas e prova técnica. Após a escolha dos profissionais, a Companhia promoverá uma etapa de capacitação com aulas sobre Direito Constitucional, Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Segurança do Trabalho, entre outros, assim como imersão nos diversos negócios da Companhia, no período de até três meses.





As vagas são direcionadas a profissionais formados há pelo menos dois anos com registro válido junto à OAB. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de fevereiro de 2021, por meio da página https://www.99jobs.com/jbs/jobs/77999-programa-de-advogados-trabalhistas-2021-jbs .





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





ASSECOM