Intérpretes de Libras vão estar na programação da rede pública de TV em MS

O deputado estadual Pedro Kemp (PT), presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, teve nesta manhã a aprovação (em segunda votação) do seu Projeto de Lei que determina a inclusão de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), nos telejornais da rede pública de televisão, nas peças publicitárias e programas institucionais em âmbito estadual.





A obrigatoriedade em MS é uma forma de garantir o direito de acesso à informação de pessoas com deficiência auditiva. E a regra também ser aplicada pela emissora quando o conteúdo visual veiculado for reproduzido nas redes sociais ou outras ferramentas tecnológicas disponíveis na internet.





Se a proposta receber parecer favorável do Governo de MS, a lei entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul.





“Minha proposta busca resguardar a presença dos intérpretes de Libras, tendo como exemplo da TV ALEMS, que opera transmitindo as sessões legislativas de forma acessível a pessoa surda, pois a Libras é constituída por uma comunicação formada por gestos e sinais específicos, referência na comunidade de surdos, entretanto ainda existem barreiras de acessibilidade a serem superadas, tanto nas transmissões por meio da TV ou internet.”









ASSECOM