Instabilidades ganham força e pode chover forte em Mato Grosso do Sul

As áreas de instabilidades ganham força a partir desta quinta-feira (3) e segundo estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a primeira quinzena de dezembro será chuvosa em todo Estado podendo ocorrer condições adversas como chuvas intensas, ventos fortes, raios e granizo.





A previsão para hoje é de céu com bastante nebulosidade dando condição a céu nublado a parcialmente nublado com potencial de chuva em todas as regiões. Chuva volumosa e significativa pode ocorrer na parte centro-sul do Estado.





A umidade segue em elevação e os índices esperados para esta quinta variam entre 90% a 50%. Vento fraco a moderado com rajadas de vento em todas as regiões.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre 22°C a 36°C e a capital poderá registrar mínima de 23°C e máxima de 31°C.





Por: Mireli Obando