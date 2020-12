Idosa morre e criança fica ferida em capotamento de caminhonete na Estrada Parque em MS

Motorista disse que perdeu o controle e causas serão apuradas

Idosa morreu no local ©Diário Corumbaense

Uma idosa de 78 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 10 anos, na noite deste domingo (06), após capotamento de uma caminhonete. O acidente ocorreu na Estrada Parque, próximo a Mina Santana (Morro Azul), na divisa dos municípios de Corumbá e Ladário, a cerca de 444 quilômetros de Campo Grande.





De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o motorista contou que conduzia a Toyota Hilux, quando perdeu o controle da direção e capotou na pista. Depois, a caminhonete tombou, as margens da rodovia. O corpo da idosa estava próximo ao carro, informou o Diário Corumbaense.





A equipe de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas não houve tempo para socorrer Olímpia Castello Soares, de 78 anos, que morreu no local. As duas outras vítimas, criança de 10 anos e uma mulher de 23, foram socorridas. A menor foi para o centro cirúrgico da Santa Casa de Corumbá com ferimento no pé e a mulher, também apresentava ferimento em um dos pés, porém, sem gravidade.





A equipe da Perícia da Polícia Civil também esteve no local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, como homicídio culposo na direção de veiculo automotor.