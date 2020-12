HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (6)

Áries - 21/03 a 20/04

Descubra segredos e esclareça mensagens confusas, com perguntas diretas. Algum mistério se revelará na relação íntima, hoje. Aproveite o domingo também para checar informações e desfazer ilusões. Uma paixão poderá mexer com suas certezas e fantasias. Se as intenções não forem as mesmas, melhor saber logo e apostar só no que poderá dar certo. Viagem à vista!





Touro - 21/04 a 20/05





Algo do destino envolverá o amor, hoje. Se estiver só, novo romance poderá começar de uma amizade. Assuntos financeiros e desejos ocultos interferirão na vida íntima. Domingo em família. Planeje mudanças, viagem, investimentos na casa ou lifestyle mais confortável. Desejos de liberdade direcionarão planos e decisões. Lembranças de alguém especial.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Deixe os assuntos chatos para outro dia e aproveite este domingo para rir, trocar mensagens divertidas, circular pelas redes, conferir tendências e vibrar com novidades. Os relacionamentos serão sua fonte de prazer, hoje. Nada de ficar remoendo o que passou, nem querer antecipar o futuro. O segredo da alegria será estar no tempo presente e curtir as surpresas da vida.





Câncer - 21/06 a 21/07





Assuntos financeiros, compras de fim de ano e investimentos continuarão em foco neste domingo. Talvez não dê para fazer tudo que você quer de uma só vez. Determine prioridades e planeje detalhes. A viagem dos sonhos despertará a imaginação e inspirará o amor. Trace seu destino com escolhas conscientes e muito bem pensadas. Sucesso e conquistas pela frente





Leão - 22/07 a 22/08





Com a Lua em seu signo durante o dia, nada melhor do que se mimar um pouco e jogar a autoestima para cima. Crie um clima alegre com os filhos, ou o par. O domingo será animado e divertido. À noite, assuntos financeiros entrarão em pauta. Pesquise preços e fique de olho nas oportunidades, antes de fechar uma viagem ou fazer compras na internet. Aventuras à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Domingo preguiçoso e sujeito a distrações. Relaxe, durma mais e recarregue as baterias. Sonhos românticos esquentarão o coração. Arrumar a casa poderá ser um ótimo exercício para organizar ideias e sentimentos. Declaração de amor, conversas inspiradoras ou lembranças do passado colorirão o dia. À noite, Lua em seu signo pedirá cuidados de saúde e praticidade.





Libra - 23/09 a 22/10





Troca de mensagens com amigos, envolvimento com grupos e discussões inteligentes movimentarão este domingo que também será bastante positivo para se entender com irmãos, ou alguém próximo e firmar bons acordos. Conexões com amigos influentes ou de outra localidade darão no que pensar. Considere um convite com carinho. Viagem favorecerá o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite o domingo para organizar a agenda da semana, planejar o trabalho e visualizar o que quer para o futuro. Você está perto de concretizar um empreendimento lucrativo e ganhar maior projeção profissional. Hora de pensar no futuro, equilibrar o orçamento e administre bens e investimentos com mais clareza. Discuta um assunto financeiro com uma amizade, nesta noite.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sonhos reveladores iluminarão sentimentos e ambições. Elimine preocupações desnecessárias com filhos ou o par e exponha seus desejos nos relacionamentos. O domingo trará mais poesia e encantamento no amor. Mesmo com orçamento curto, um projeto da casa, de moradia ou da vida familiar poderá se concretizar e animar o clima. Curta a natureza e atividades ao ar livre.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Emoções fortes e resgates do passado, neste domingo. Uma antiga amizade será chave num projeto de trabalho e reestruturações de vida. Talvez perceba o quanto você mudou nos últimos tempos e o longo percurso que ainda terá pela frente para atingir as metas desejadas. Conte com um apoio poderoso que chegará por obra do destino e siga em frente. Poder em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Sintonia forte com o amor iluminará planos futuros, neste domingo. Embarque num clima carinhoso e romântico com o par, curta momentos únicos e afaste inseguranças. Conversas divertidas com amigos também alimentarão o coração. Atualize informações, circule nas redes e amplie amizades. Algo do destino envolverá parcerias e associações. Aprofunde relações.





Peixes - 20/02 a 20/03





Siga os sinais da vida sobre uma viagem a dois e investimentos. Uma porta importante se abrirá neste domingo e trará mais confiança nas escolhas e decisões. Desconforto com uma amizade poderá ser passageiro. Evite julgar as pessoas pela posição social ou aparência e saiba em quem confiar. Noite romântica. Espere por surpresas gostosas e muito carinho do par.





Por: ROSA DI MAULO





