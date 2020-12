HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Sintonia com a espiritualidade manterá altas vibrações no amor, otimismo e disposição. Movimente o corpo, respire e expanda a consciência. Valerá também curtir a natureza, cuidar das plantas e dar asas à imaginação. O domingo será restaurador. Aproveite para falar com amigos de longe e espalhar energias positivas nas redes sociais. Novas amizades chegando!





Touro - 21/04 a 20/05





Conversas íntimas definirão planos a dois. Aproveite o domingo para aprofundar relações e apoiar uma amizade próxima. Crenças e filosofias passarão por transformações nesta fase de mudanças e desapegos. Júpiter e Saturno apontarão caminhos de maior realização profissional. Você poderá optar por uma virada radical de vida, com Urano em seu signo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Fugir para um lugar bonito e curtir a natureza estarão nos planos do fim de ano. Desde que você não coloque a sua saúde e a dos outros em risco, valerá respirar novos ares e mudar de ambiente. Lua e Netuno projetarão a imagem profissional. Sucesso, popularidade e prestígio darão sensação de missão cumprida com louvor. Dê atenção à vida íntima. Amor em alta!





Câncer - 21/06 a 21/07





O prazer estará nas pequenas coisas e na harmonia cotidiana. Cuide da saúde e do corpo com disciplina e consciência. Fase de buscar respostas existenciais, planejar mudanças de ambiente e de estilo de vida e direcionar o futuro. União de Júpiter e Saturno dará um sentido maior à vida. Sonhos com uma viagem e empatia nas conexões de hoje alimentarão a alma.





Leão - 22/07 a 22/08





Sentimentos profundos incentivarão mudanças e novos projetos. Aproveite o domingo para curtir os filhos, tomar decisões de vida e dar uma virada na sorte. Uma fé poderosa “moverá montanhas” e ampliará horizontes. Aumente a sintonia com a força espiritual, aprofunde uma amizade e fortaleça vínculos afetivos. Ideias criativas e novidades. Inove a carreira e a rotina.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lua e Netuno criarão um clima mágico no amor. Solte a imaginação, acolha os sentimentos e intensifique a vida íntima. Notícias de longe e resgates do passado esquentarão o coração. Ligue o radar nas oportunidades de trabalho. Nova proposta virá na direção dos sonhos e viabilizará as mudanças desejadas. Fortaleça os laços familiares com generosidade e carinho.





Libra - 23/09 a 22/10





Conversa com irmãos ou pessoa próxima definirá planos e abrirá a cabeça para novas possibilidades. Renove conceitos e invista no seu desenvolvimento. O domingo trará informações motivadoras e entendimento nas relações. Cuidados de saúde incluirão novos hábitos. Siga dicas de alimentação e inclua uma atividade gostosa na rotina.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Clima alegre neste domingo, com surpresa gostosa no amor e muita criatividade. Aproveite a inspiração também para o trabalho e garanta bons resultados financeiros, antes do fim do ano. Equilibrar o orçamento será prioridade. Faça contas, planeje compras e analise detalhes de um contrato ou investimento. Júpiter e Saturno fortalecerão bases afetivas e relações familiares.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Domingo gostoso para curtir a família e o sossego do lar. Atividades em casa darão prazer. Aproveite para envolver os filhos com novas ideias e discutir projetos em andamento. Ótimo momento também para ler, estudar e pesquisar novidades de trabalho. Brilho, animação e bom humor não faltarão, hoje. A partir desta noite, Mercúrio organizará o orçamento e as finanças.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Palavras carregadas de emoção aproximarão quem anda distante. O domingo trará ideias luminosas, empatia numa relação especial e sentimentos generosos com a família. As comunicações estarão aquecidas. Aproveite a entrada de Mercúrio em seu signo, nesta noite, para determinar objetivos pessoais, desenhar novos planos e organizar a agenda da semana.





Aquário - 21/01 a 19/02





Desfaça confusões com uma amizade. Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo. Se fizer compras, tome cuidado com fraudes ou erro nas contas. Talvez precise dobrar a atenção em tudo que exigir raciocínio, hoje. Determine prioridades e encontre soluções originais para gastar menos. Valerá pesquisar preços e diminuir concessões.





Peixes - 20/02 a 20/03





Emoções à flor da pele e clima mágico no amor darão um colorido vibrante ao domingo, com Lua e Netuno em seu signo. Caminhos iluminados, com ótimas perspectivas na carreira e boas notícias na área financeira. Talvez gaste mais do que o previsto. Não estoure o orçamento com compras por impulso. Padrões de consumo mudarão. Invista nos planos a dois para o futuro.





Por: ROSA DI MAULO





