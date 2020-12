HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Preocupações com o futuro e reputação ficarão mais leves, a partir de hoje. A entrada de Júpiter na área social trará novas amizades e harmonia com seu grupo. Confraternizações on-line ou em espaço aberto poderão ser divertidas. Mesmo com toda vitalidade e coragem que você tem, será prudente não arriscar sua saúde e a dos outros. Solte a imaginação no amor.





Touro - 21/04 a 20/05





O carinho de amigos será acolhedor, mesmo à distância. Encerre atividades de grupo e preserve as amizades. A entrada de Júpiter na área da carreira inaugurará uma fase de oportunidades e de sucesso profissional. Logo você sentirá os efeitos benéficos desse planeta que trará expansão, destaque e caminhos atraentes para o futuro. Mudanças virão para melhor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A partir de hoje, Júpiter alargará seus horizontes. Fé, otimismo e planos de desenvolvimento desenharão cenário positivo para o futuro. Visualize onde quer chegar e assuma uma missão relevante. A semana terminará com popularidade, sucesso profissional, projeção e prestígio. Comemore conquistas com o par ou amizade próxima. Novo plano de carreira ou de estudo.





Câncer - 21/06 a 21/07





Areje a cabeça e renove os sentimentos, com cuidados corporais, treino e atividades saudáveis. Conexão com alguém de longe despertará sonhos com uma viagem que embora pareça impossível agora, poderá acontecer em breve. Novos caminhos se abrirão. Mantenha o foco no trabalho e projetos pessoais. O sábado será produtivo. Organize ideias e crie planos.





Leão - 22/07 a 22/08





Planeje mudanças e inovações na carreira. Clima íntimo, troca de confidências, conversas com os filhos, ou alguém da sua confiança, eliminarão angústias e renovarão os sentimentos. A partir de hoje, Júpiter na área afetiva, por onde já transita Saturno, abrirá portas nos relacionamentos e trará referências positivas. Nova parceria terá planos de longo prazo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Espere por surpresas gostosas, neste sábado. Notícias de um antigo amor e resgates do passado balançarão o coração. A passagem de Mercúrio pelo Sol trará entendimento com a família. Bom também para liberar espaços na casa e arrumar suas bagunças, em todos os sentidos. A partir de hoje, Júpiter ampliará o trabalho. Novas oportunidades pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





A harmonia de Júpiter com seu signo, a partir de hoje, fortalecerá a autoconfiança e incentivará planos de desenvolvimento. Bom para se expor, explorar seus talentos e conquistar espaços. Cuide da saúde e do seu equilíbrio. Conversas agradáveis, informações relevantes e a volta do bom humor animarão o clima. Inicie relações num novo padrão e fique de bem com a vida!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração, hoje. Solte a imaginação no amor e crie um clima mágico. A partir de hoje, Júpiter facilitará as relações familiares, além de aumentar seu conforto e segurança. Fortaleça as bases afetivas. Oportunidades na área imobiliária. Acordos financeiros, compra de presentes e investimentos na casa serão positivos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Júpiter, seu planeta regente, ampliará comunicações, contatos e estudos, a partir de hoje. Conte com desempenho brilhante em negociações e atividades comerciais. O sábado fortalecerá sonhos e criará ambiente carinhoso e acolhedor na vida familiar. Cuide da imagem e jogue a autoestima para cima. Carisma, beleza e simpatia marcarão sua presença nas redes.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A entrada de Júpiter na área do dinheiro aquecerá negócios e atrairá oportunidades de crescimento financeiro. Fortaleça as bases materiais e amplie o patrimônio. Com Saturno na mesma área, responsabilidades aumentarão, com financiamento ou investimentos de longo prazo. Palavras emocionadas e empatia nas comunicações de hoje. Proximidade com irmãos.





Aquário - 21/01 a 19/02





A grande notícia deste sábado será a entrada de Júpiter em seu signo que expandirá seu projeto de vida e inaugurará uma época de oportunidades. Ligue as antenas nas novidades. Conversas motivadoras e bem-humoradas com amigos animarão o clima. Aproveite dicas e promoções nas compras on-line, confira a reputação das lojas e faça bons negócios.





Peixes - 20/02 a 20/03





A partir de hoje, Júpiter ampliará a sintonia com a espiritualidade e abrirá as portas da percepção. Sonhos reveladores, experiências místicas e mais respeito à sua sensibilidade e intuição farão parte do pacote nesta fase de maior autoconhecimento. Busque a segurança dentro de você. Carreira em ascensão. Invista na sua imagem e ganhe projeção. Sucesso!





Por: ROSA DI MAULO





