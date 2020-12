HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (13)

Áries - 21/03 a 20/04

O que parecia apenas um sonho ganhará contornos nítidos e poderá se tornar realidade. Amplie os horizontes e a visão de mundo. Hora de expandir a consciência e fazer escolhas afinadas com seus planos de longo prazo. O domingo trará decisões firmes na vida íntima, otimismo e sintonia com a sabedoria espiritual. Planeje uma viagem relaxante e segura.





Touro - 21/04 a 20/05





Aberta a temporada de mudanças. Aproveite o domingo para mergulhar nos sentimentos e encontrar respostas existenciais. Conversas íntimas darão segurança para concretizar planos do casamento e finalizar processos do passado. Talvez se desligue de um grupo ou amizade e desfaça ilusões. Prefira a privacidade e armazene forças para dar uma virada de vida em breve.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sintonia com amigos, segurança nas relações de trabalho e animação com os planos da vida íntima colorirão o domingo e diminuirão inquietudes. Curta momentos carinhosos, conversas motivadoras e prazeres simples das atividades rotineiras. Bom para desligar a mente e dar espaço aos sentimentos. A Lua inspirará sonhos a dois. Mais romance, menos preocupações.





Câncer - 21/06 a 21/07





Planeje a agenda da semana e organize a rotina. Assuntos de trabalho e saúde estarão em foco hoje. Encontre soluções práticas para o dia a dia ficar mais gostoso. Sonhos com uma viagem manterão o astral em alta. Enquanto espera por melhores condições, a dica é se concentrar no que pode fazer agora, aumentar a produção e iniciar relações num novo padrão.





Leão - 22/07 a 22/08





Planeje mudanças e apoie os filhos. As conversas de hoje trarão decisões importantes de vida e novos projetos. Rotina equilibrada e harmonia familiar permitirão ampliar o trabalho e iniciar uma atividade agradável e estimulante. Conexões com amizades de longe e convite de viagem animarão o clima. Medidas e regras durante a pandemia determinarão escolhas e prazos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Nada melhor do que ficar em casa e curtir o sossego do lar, enquanto planeja o trabalho e as mudanças desejadas. O domingo trará lindas lembranças de alguém especial ou de uma época. Organize fotos, livros, papéis antigos, recupere memórias e valorize a história de vida. O dia também trará conversas num tom mais íntimo com a família e esclarecimentos do passado.





Libra - 23/09 a 22/10





Conversas com irmãos, interações num grupo diferente e início de relação motivarão novos planos. Bases materiais e afetivas ficarão mais estáveis. Invista no seu futuro e na sua segurança, estude uma proposta, pesquise informações e esclareça suas dúvidas. O domingo desenhará cenário positivo para o futuro. Viagem favorecerá o amor. Planeje com antecedência.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aposte todas as fichas num novo projeto de trabalho e equilibre o orçamento. Boas notícias e perspectivas positivas na área financeira serão promessa de maior estabilidade e segurança. Aproveite o domingo para fazer contas e analisar recursos. Talvez precise assumir maior controle de um investimento que não tem dado retorno. Cuidado com negócios enganosos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Prepare o coração para boas notícias e novidades dos filhos ou do par. Planetas em seu signo destacarão sua sabedoria, seu carisma, alto astral e sua simpatia. Aproveite o domingo para curtir um esporte ao ar livre, caminhar ou andar de bike, com os devidos cuidados de proteção da saúde, diminuir a ansiedade e aliviar tensões. Novo ciclo se desenhará no horizonte. Cultive a alegria!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Diminua o ritmo, relaxe, durma mais e recarregue as baterias. Domingo gostoso para curtir a família e momentos de sossego em casa. Aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos e encerrar um longo ciclo com saldo positivo de autoconhecimento e de novas amizades. Os sonhos darão dicas dos caminhos a seguir. Planos de expansão ganharão força e bons apoios.





Aquário - 21/01 a 19/02





Clima de fim de ano poderá começar antecipado, embora desta vez sem grandes confraternizações, nem exageros, mais trocas de mensagens e o celular que não parará de tocar hoje. Novidades, convites e discussões estimulantes movimentarão este domingo, que também trará empolgação no amor e motivos para comemorar. Coloque a conversa em dia!





Peixes - 20/02 a 20/03





Futuro atraente com grandes planos, sorte nos negócios e confiança nos parceiros. Visualize onde quer chegar, planeje as ações da próxima semana e impulsione um empreendimento. O domingo trará decisões financeiras. Acerte contas com a família, descubra uma oportunidade imobiliária ou invista nos detalhes da casa. Amor estável, com prazeres e projetos a dois.





Por: ROSA DI MAULO





