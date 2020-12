HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04

Amor com adaptação aos novos tempos. Expectativas poderão se cumprir, com alguns ajustes impostos pelas condições atuais. Mesmo que não dê para fazer a viagem dos sonhos, ou reunir a família, será possível planejar um fim de ano íntimo e relaxante a dois ou com os filhos, em sintonia com a natureza, sem correr riscos de saúde. Carinho e leveza nas relações, hoje.





Touro - 21/04 a 20/05





Dê atenção às relações de trabalho e aos cuidados de saúde. O dia será agradável e produtivo. Aproveite para curtir cada detalhe de tudo que fizer. O prazer estará nas pequenas coisas e atividades rotineiras. Iniciativas para ganhar mais, ou garantir bons resultados financeiros, darão certo. Não paralise diante de obstáculos. Novas parcerias despertarão confiança.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Muita criatividade, bons colaboradores e entendimento nas relações animarão o dia. O ditado “a união faz a força” estará valendo hoje. Tudo fluirá positivamente. Harmonia e leveza nos relacionamentos serão as chaves do sucesso. Contorne um conflito com atitude gentil. Alguma concessão, ou um pouco de diplomacia, terá efeito apaziguador. Amplie o diálogo no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Harmonia familiar, conforto e rotina organizada contribuirão com aumento da produção e ótimos resultados de trabalho. Jogue a autoestima para cima e alcance as metas. Dia positivo também para apoiar a família, cuidar de detalhes da casa e criar um ambiente acolhedor à sua volta. Amor com novos padrões. Casamento em alta! Se estiver só, alguém chegará para ficar.





Leão - 22/07 a 22/08





O dia trará bons acordos, entendimento com os filhos e harmonia familiar. Pesquise informações, planeje viagem ou mudança e crie projetos. Troca de mensagens carinhosas, convites e novidades de longe manterão o astral em alta. As comunicações estarão abertas. Aproveite para circular nas redes e divulgar o trabalho. Prestígio e poder pessoal em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Antecipe compras de fim de ano, organize a casa e amplie o diálogo com a família. Manter a vida estável, mesmo com planos de mudança, será importante para tomar decisões com calma e planejar os próximos passos. Movimentações no ambiente de trabalho poderão causar ansiedade. Aposte num plano B e amplie opções. Boas notícias na área financeira, hoje!





Libra - 23/09 a 22/10





Invista na sua imagem, cuide da beleza e supere inseguranças. Autoestima positiva diminuirá inquietudes. As conversas de hoje motivarão projetos pessoais que poderão envolver estudos ou viagem e acordos financeiros no trabalho. Amplie as comunicações e inicie relações. Ótimo desempenho numa reunião de trabalho, prova ou entrevista. Entendimento com irmãos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Hora de pegar mais leve, relaxar e, se puder, dar um tempo no trabalho, acolher suas fragilidades e cuidar melhor da saúde. Amor com lindos sonhos. Se estiver só, alguém falará fundo ao coração. Deixe a vida fluir e curta surpresas gostosas. Talvez você precise se preparar para o aumento de demandas que virá em breve. Aguarde por boa notícia financeira.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Desconfortos com uma amizade, alguém da equipe ou ambiente social poderão ser resolvidos com uma dose maior de diplomacia. Bons argumentos, ideias inteligentes e poder de negociação não faltarão, hoje. Use a sensibilidade para contornar obstáculos nas relações. O dia trará conquistas, vitórias e soluções originais. Novos caminhos pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Visualize o que quer para o futuro, crie planos e inove a atuação profissional. O dia trará novidades de trabalho, sucesso e perspectivas positivas na carreira. Bom para encerrar uma atividade e iniciar outra. Feche um ciclo. Apoio à família e cuidados de saúde consumirão tempo e energia. Rotina um tanto confusa, hoje. Cuidado com esquecimentos ou distrações.





Aquário - 21/01 a 19/02





Coloque a conversa em dia com amigos, motive a equipe e ganhe prestígio no trabalho. Notícias de longe balançarão o coração, hoje. Espere por surpresa gostosa no amor e conexão profissional poderosa. Com fé e sintonia com a sabedoria espiritual, os medos desaparecerão. Hora de se ligar no essencial, dar valor às amizades e confiar no futuro. Amor com mais paixão!





Peixes - 20/02 a 20/03





Um pouco de privacidade fará bem ao espírito. Mergulhe nos sentimentos e confie nos planos a dois. Carreira em ascensão. Negócios terão andamento positivo. Conte com poder de influência e bons investimentos. Uma parceria poderosa abrirá novas portas. Momento delicado na vida familiar cobrará iniciativas e decisões. Determine metas e planeje o futuro. Sucesso pela frente!





