HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Força, coragem, garra e uma dose maior de ousadia abrirá novo caminho, com Marte em seu signo. O dia trará decisões de vida, projeção no trabalho e oportunidade de expansão profissional. Aquela promoção que você estava de olho poderá sair. Se o desejo for por mudanças, ligue o radar nas oportunidades e espere por proposta atraente. Prestígio em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Empolgação com uma viagem ou com resultados nos estudos animará o clima. Portas abertas para você dar uma virada positiva de vida e renovar os sentimentos. Novos relacionamentos chegarão em sintonia com seus propósitos e sonhos. Encerre atividades num grupo, circule nas redes sociais e dê espaço a novas amizades. Assuntos financeiros interferirão no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuntos da casa e de família estarão em destaque hoje. Troque confidências com o par e planeje o futuro a dois. Ótimo momento também para liberar as emoções, esclarecer conflitos com uma amizade e tornar a convivência mais leve. Encontre respostas existenciais e cultive a paz interior. O importante será viver em harmonia com tudo e todos. Fortaleça vínculos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Decisões sobre o futuro e planos de longo prazo serão os temas principais de hoje. Conte com mais organização e disciplina para alcançar metas de trabalho e dar conta de demandas mais altas. Conversas pontuais trarão segurança num relacionamento especial. Resolva dúvidas e alimente a alma com esperanças. Amor com perspectivas de estabilidade. Aprofunde vínculos.





Leão - 22/07 a 22/08





Com melhor planejamento, trabalho e finanças se manterão estáveis. Avalie custos de um novo projeto, viagem ou de demandas familiares. Apoie filhos, invista no seu desenvolvimento e conquiste novos espaços. O dia trará soluções criativas, poder de influência e prestígio na equipe. Proposta de viagem trará animação. Seguindo orientações de saúde, não haverá risco.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sonhos ganharão contornos mais nítidos. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para investir na imagem e abrir novo caminho na carreira. Desejos de mudanças inspirarão novos planos e reformulações de vida. Alguma desilusão servirá de incentivo para encerrar processos do passado, decidir rumos e embarcar em novas experiências. Mais encantamento no amor!





Libra - 23/09 a 22/10





Sonhos com uma viagem levantarão o astral hoje. Conversas com irmãos, acordo financeiro com a família e oportunidade de bom negócio viabilizarão seus planos. Pesquise informações de um curso e detalhe um projeto pessoal. Conexões internacionais abrirão portas para o futuro, além de aumentarem as chances para o amor, se estiver só. Comunicações abertas!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversa carinhosa com uma amizade alegrará o coração e motivará nova atividade. Conselhos de alguém experiente orientarão cláusulas de um contrato. Siga dicas de beleza e realce seus encantos, com cuidados de pele e de pequenos detalhes. Com Vênus em seu signo, valerá também renovar os looks, ou experimentar um corte de cabelo diferente.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conte com ótimo desempenho numa reunião de trabalho. O dia abrirá portas na carreira. Proposta para ganhar mais, promoção, ou maior projeção de um empreendimento próprio, será promessa de crescimento financeiro. Bom momento também para concretizar planos da vida íntima e familiar. Aposte nos sonhos e comece novo ciclo. Criatividade e carisma em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conexões com amizades de longe despertarão sonhos e vontade de viajar. No momento, trabalho, saúde e assuntos de família impedirão grandes movimentações. Um pouco de interiorização trará clareza sobre os caminhos a seguir. Encerre um longo ciclo e tome decisões com calma. Paciência com o que você não pode mudar. Esclareça informações confusas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Cumplicidade e novos planos a dois esquentarão o clima no amor. Hora de pensar nas mudanças desejadas, confiar na sorte e renovar conceitos. Amplie interações nas redes e solte a curiosidade. Novas amizades despertarão seu interesse por temas diferentes. A segurança virá da sintonia com a espiritualidade e a força interior. Investigue os mistérios da vida.





Peixes - 20/02 a 20/03





Com apoio de amizades parceiras, um empreendimento decolará. O dia favorecerá formalizações e negócios. Espere por uma conquista importante na carreira e decida o futuro. Bom momento também para firmar acordos financeiros, resolver assuntos da família e da casa. Se a ideia for investir num imóvel, você encontrará opção atraente. Confiança e união no amor.





Por: ROSA DI MAULO





***