HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Lindas lembranças e o carinho da família marcarão esta Lua cheia que iluminará a história de vida e os sonhos. Leve as memórias especiais com você e deixe as frustrações para trás. Bom momento para fazer as pazes com o passado, fortalecer as bases afetivas e aumentar a sintonia com a força interior. Empatia nos relacionamentos. Amor com encanto e romantismo.





Touro - 21/04 a 20/05





Mensagens emocionadas, palavras carinhosas e empatia nas interações de hoje alimentarão o coração com esperanças e fé. Comunicações estarão abertas. Espalhe energias positivas nas redes sociais e programe um fim de ano íntimo e sossegado. Se for viajar, será para descansar e restaurar suas forças. Hora de planejar as mudanças desejadas e confiar no futuro.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Perspectivas positivas na carreira para o próximo ano darão tranquilidade. Aproveite a Lua cheia na área do dinheiro para planejar as finanças, repensar padrões de consumo e cuidar com carinho do que você possui. Tensões e angústias serão passageiras. Aumente a sintonia com as emoções positivas e sonhe alto. Fase de mudanças. Dê novo sentido à vida!





Câncer - 21/06 a 21/07





Caminhos ficarão iluminados, com Lua cheia em seu signo. Hora de pensar no futuro, fortalecer a autoestima e aprofundar relações. Uma viagem trará chances para o amor, se estiver só. Se não for agora, será em breve. Vários planetas favorecerão mudança de ambiente e novos relacionamentos. Circule nas redes. Surpresas e novidades chegarão de longe. Amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Os sonhos darão dicas importantes sobre os caminhos a seguir. A Lua cheia trará revelações e maior sintonia com a força interior. Aproveite para meditar, relaxar e buscar motivação dentro de você. Novas ideias de trabalho abrirão portas para o futuro. Aposte em inovações e ganhe mais liberdade. Amor em nova dimensão. Aproxime filhos e amigos com carinho e empatia





Virgem - 23/08 a 22/09





O dia será especial para aproximar amizades com gestos carinhosos e empatia. Encerre o ano com decisões de mudanças e união de forças com amigos. Encontros on-line criarão um clima divertido e dissiparão angústias. Lindo momento no amor e na vida familiar. Revele sonhos e crie um clima mágico na relação íntima. O que não for real ficará para trás. Caminhe com fé!





Libra - 23/09 a 22/10





Caminhos para o futuro ficarão iluminados nesta Lua cheia que favorecerá a carreira, o entendimento com a família e novos planos. O ano terminará com sonhos, determinação e mais segurança nos relacionamentos. Aposte em mudanças e valorize seus talentos. Ótima fase para iniciar relações, superar o passado e projetar a imagem profissional. Sucesso pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sintonia com o amor e surpresas gostosas levantarão o astral neste fim de ano. Noticias de longe ou viagem criarão uma atmosfera mágica e um espaço de respiro no meio de tantas atribulações. A Lua cheia trará esperanças, otimismo e sabedoria para manter a calma e tomar as melhores decisões. Proteja sua saúde e a dos outros com iniciativas inteligentes.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sentimentos profundos e mais intensidade na vida íntima marcarão esta Lua cheia que inspirará mudanças e prazeres diferentes. Sonhos poderão se realizar. Promova maior união familiar com troca de confidências, empatia e palavras motivadoras. Vênus em seu signo destacará sua beleza, carisma e elegância. Imprima mais emoção nas interações de hoje.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com Lua cheia na área afetiva, o amor falará mais alto do que a razão, hoje. Espere por surpresas gostosas e embarque num clima romântico. O dia será temperado por emoções fortes e muito carinho numa relação especial. Hora de começar novo ciclo, reinventar a vida e realizar sonhos. Investimentos poderão mudar. Caminhos iluminados, com Sol em seu signo!





Aquário - 21/01 a 19/02





Fase de decisões importantes de vida, com Saturno e Júpiter em seu signo. A Lua cheia trará ótimas perspectivas no trabalho e nas finanças. Aproveite este fim de ano para aliviar o estresse e manter a saúde equilibrada, sem exageros e extravagâncias. O prazer estará nas pequenas coisas e atividades rotineiras. Cuidados carinhosos fortalecerão a união no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Paixão em alta nesta Lua cheia que trará mais alegria, prazeres e muita criatividade. Clima carinhoso e envolvente nas interações de hoje. Espalhe energias positivas nas redes, aproxime os filhos, troque mensagens com amigos e projete um futuro feliz. Novos projetos decolarão em breve. Curta os presentes da vida, mantenha a fé e conte com sorte, tudo fluirá positivamente!









Por: ROSA DI MAULO





***