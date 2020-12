HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Embarque numa onda de energia positiva e crie um clima carinhoso nas relações familiares e no amor. Hora de aprofundar vínculos importantes em sua vida e realizar sonhos. Lembranças virão carregadas de emoção. Faça as pazes com o passado e valorize as origens. Com uma dose maior de paciência, você eliminará velhos conflitos e promoverá um ambiente de paz.





Touro - 21/04 a 20/05





Lindo momento para expressar os sentimentos, fortalecer a rede de apoios e encerrar velhas angústias. Uma onda de energia positiva trará empatia nas conversas de hoje. Harmonize os relacionamentos próximos com palavras sensíveis e carinhosas. O dia fluirá positivamente. Novos contatos e informações preciosas chegarão por acaso. Curta as surpresas da vida!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Uma proposta financeira virá na direção dos sonhos. Oferta de trabalho trará perspectivas atraentes para o futuro. Atrito com uma amizade revelará diferenças. Encare cobranças e competições com senso de humor e não se submeta a pressões desnecessárias. Mantenha uma rotina leve e equilibrada. Evite exageros nas compras. Cheque preços e promoções.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sonhos com uma viagem alegrarão o dia. Proteger a saúde será o critério mais importante na hora de planejar detalhes de roteiro e estadia. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se tratar bem e jogar a autoestima para cima. Conexão com alguém de longe dará força a novos planos. Dê asas à imaginação e visualize novos caminhos. Conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





O dia será pouco produtivo no trabalho. Aproveite para curtir o carinho da família, conversar com os filhos e criar novos projetos. Notícias de longe, conselhos sábios de uma amizade e decisões sobre uma viagem manterão o astral em alta. Bom momento também para espalhar energias positivas nas redes, compartilhar conhecimentos e enriquecer a bagagem cultural.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lindo momento para falar o que sente e criar um ambiente carinhoso com amigos, equipe de trabalho e irmãos. Esclarecimentos do passado fortalecerão laços familiares. Impulsione a carreira e invista no seu futuro. Mudanças virão para melhor. Hora de assumir seu poder e abraçar a missão. Onda de energia positiva envolverá o amor num clima mágico.





Libra - 23/09 a 22/10





Futuro atraente com perspectivas positivas na carreira e nos estudos. Acordos financeiros trarão tranquilidade. Embarque numa onda de energia positiva e concretize sonhos. Conexões com pessoas influentes, estrangeiros ou autoridades ampliarão horizontes. Comunicações e contatos continuarão abertos. Inicie relações num novo padrão. Viagem favorecerá o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lua, Vênus e Netuno anunciam confiança nas relações e nova dimensão no amor. Clima mágico nas interações de hoje. Ótimo momento também para criar planos a dois e aprofundar um vínculo especial. Vênus em seu signo destacará sua beleza, magnetismo e poder de atração. Novas relações chegarão naturalmente. Deixe a vida fluir. Surpresas gostosas à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Cultive a serenidade e a paz interior. O dia convidará à privacidade. Uma onda de energia positiva envolverá a família e a vida íntima. Planeje mudanças e comece novo ciclo de vida. Sol e Mercúrio em seu signo iluminarão ideias e caminhos. Fique de olho nas oportunidades. A sorte estará ao seu lado nesta fase. Encanto e magia intensificarão o amor. Paixão em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Lindo momento no amor. Embarque num clima romântico e alimente a alma com carinho e sentimentos elevados. Uma onda de energia positiva envolverá as interações de hoje. Sintonia com amigos facilitará atividades em grupo. Bom momento também para iniciar amizades nas redes e ficar por dentro das tendências e novidades. Encerre um longo ciclo. Apoio à família.





Aquário - 21/01 a 19/02





O dia trará iniciativas certeiras no trabalho. Uma onda de energia positiva trará prestígio, bons resultados financeiros e ambiente cotidiano mais gostoso. Comunicações e contatos estarão acelerados. Conversas com amigos e atividades em grupo ativarão sua criatividade. Clima divertido e companheirismo no amor. Comemore uma conquista e planeje o futuro a dois.





Peixes - 20/02 a 20/03





Altas vibrações no amor. Uma onda de energia positiva trará confiança nos planos da relação, paixão e decisões importantes de vida. Planos de viagem com os filhos, ou o par aumentarão o entusiasmo e animação. Planeje o futuro e decida investimentos. Carreira em ascensão. Impulsione um empreendimento financeiro. Comunicações profissionais estarão aquecidas.





Por: ROSA DI MAULO





