HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (29)

Áries - 21/03 a 20/04

Lembranças do passado, saudades, muita emoção e empatia marcarão este momento delicado na vida familiar e no mundo. Aproveite os momentos de relaxamento em casa para visualizar os sonhos e o futuro que você deseja. O carinho da família fará toda diferença, hoje. Ouça lindas histórias e limpe a alma. Bom para relaxar, soltar a imaginação e jogar a autoestima para cima.





Touro - 21/04 a 20/05





A Lua imprimirá mais emoção às palavras. Não economize em carinho e cuidados nas interações de hoje. O futuro, ninguém sabe ainda. Aproveite para viver o presente e fazer de cada momento uma experiência mágica e especial. As comunicações estarão abertas. Bom para expressar seus sentimentos, compartilhar sonhos e curtir as surpresas gostosas da vida.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Novas maneiras de ganhar dinheiro, liberdade e qualidade de vida entrarão nos planos para o próximo ano. Confie mais e corra menos. Mudanças virão para melhor e permitirão o lifestyle desejado. Transforme perdas em oportunidade de repensar a vida e elevar seus padrões. Júpiter e Saturno em harmonia com seu signo fortalecerão a fé e alargarão horizontes.





Câncer - 21/06 a 21/07





Empatia num novo grupo animará o clima neste fim de ano. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para cuidar da beleza, da imagem e visualizar sonhos. Ótimo momento para iniciar relações num padrão diferente e renovar os sentimentos. Novas amizades inspirarão mudanças positivas e darão novo sentido à vida. Curta os prazeres rotineiros e movimente o corpo.





Leão - 22/07 a 22/08





O dia convidará ao relaxamento. Bom para dar um tempo para a cabeça, sonhar com o futuro, meditar e equilibrar as energias. Contatos com amizades de longe e mensagens inspiradoras esquentarão o coração, hoje. A saúde estará mais frágil. Aproveite para descansar e cuidar bem do corpo com hábitos saudáveis. Inovações no trabalho pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de uma antiga amizade, resgates do passado e clima carinhoso nas interações de hoje manterão o astral em alta. Futuro com novas perspectivas, embora ainda sem garantias. Extraia o melhor do momento presente, some forças com amigos e ligue o radar nas novidades de trabalho. Fantasias românticas intensificarão o amor. Poder pessoal em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Viagem favorecerá o amor e a vida familiar. Ficar em casa também será boa opção para ordenar ideias e planejar mudanças para o próximo ano. Conexões com pessoas queridas de longe desenharão cenário otimista e levantarão o astral. Hora de se ligar na fé, transformar padrões e fazer escolhas sábias. O dia trará iniciativas, decisões e atitude nos relacionamentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Vida íntima em destaque, hoje. Mergulho nos sentimentos e um pouco de privacidade farão bem ao espírito. Faça um detox mental e físico. Será bom momento para trocar confidências com o par, esclarecer dúvidas e fortalecer laços familiares. Aumente a sintonia com seus melhores sentimentos e crie um clima mágico no amor. A vida trará presentes e surpresas!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Clima divertido e animado com os filhos, ou o par, colorirão o dia e esquentarão o coração. Invente uma programação gostosa, jogos, atividades ao ar livre ou esporte e curta momentos deliciosos, em ótima companhia. Se estiver só, cheiro de paixão no ar! Apesar das limitações desta época, novidades não pararão de chegar pelas redes e amizades. Amor em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Cuidados de saúde, arrumações na casa e iniciativas na vida familiar agitarão o dia, que será bastante produtivo, se você se organizar e planejar tudo direitinho. Foco, determinação e concentração garantirão bons resultados hoje. Não se enrole em longas discussões ou devaneios. Elimine pendências para curtir momentos deliciosos de liberdade daqui a pouco.





Aquário - 21/01 a 19/02





Encare as diferenças e desafios com humor e dê um tempo para a cabeça. Nada melhor do que namorar, brincar, descontrair, relaxar num lugar bonito e dar leveza à vida. Passeios no parque, caminhadas e atividades ao ar livre alimentarão a alma. Planos de reforma ou mudança de casa ganharão força. Curta os detalhes, siga a intuição e descubra prazeres.





Peixes - 20/02 a 20/03





Lua em harmonia com seu signo criará um clima romântico, hoje. Se estiver só, aposte numa paixão virtual e alegre a vida. O dia anuncia mais intensidade e prazer no amor, alegria e diversão com os filhos e muita criatividade. Embarque em fortes emoções e resolva assuntos do coração com autoconfiança e carinho. Dicas de amigos abrirão a cabeça. Mude conceitos.









Por: ROSA DI MAULO





