HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

O pensamento se voltará para o futuro. Aproveite este Natal para visualizar os sonhos de maior independência financeira. Presentes surpreenderão pela originalidade e carinho. Companhias estarão restritas. Em compensação, o amor será ilimitado. Sintonia com a espiritualidade manterá o astral em alta. Embarque nos seus melhores sentimentos e siga com fé!





Touro - 21/04 a 20/05





Belas surpresas numa viagem ou celebração familiar esquentarão o coração neste Natal. Aumente a sintonia com a sabedoria espiritual e curta momentos de liberdade. Lua em seu signo revelará sonhos. Emoções estarão à flor da pele, hoje. Aposte num look despojado e confortável, sua beleza natural estará em destaque. Cumplicidade e clima íntimo no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Clima mágico no amor e celebração íntima elevarão os sentimentos neste Natal. Relaxe e curta o prazer da simplicidade. Mudança de ambiente, isolamento e conexão com a natureza alimentarão a alma. Se não viajou, valerá fugir dos compromissos sociais, relaxar e curtir a paz de espírito, no sossego do lar. Hora de se ligar nos valores universais e num lifestyle saudável.





Câncer - 21/06 a 21/07





Troque mensagens carinhosas, dê atenção às amizades e aprofunde vínculos. Entendimento nas relações e mudanças na maneira de se relacionar criarão um clima gostoso neste Natal. Bom também para marcar presença nas redes sociais e ampliar interações num novo grupo. Celebrações on-line poderão surpreender. Aproxime pessoas queridas com vídeo-chamadas.





Leão - 22/07 a 22/08





Crie um clima alegre neste Natal. Mesmo com excesso de tarefas, afeto e amor não faltarão hoje. A Lua iluminará caminhos futuros. Aproxime quem está longe com mensagens motivadoras. Talvez ainda precise trabalhar um pouco. Cuidados de saúde limitarão encontros presenciais. Demonstre seu carinho às pessoas queridas com originalidade. Mudanças à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





O espírito sagrado do Natal trará fé e presentes da vida. Boas notícias e surpresas de longe alegrarão o coração. A noite será divertida com celebração simples, íntima e original. Aumente a sintonia com seus melhores sentimentos, curta uma programação diferente e fale das coisas boas da vida. Amor com muitos sonhos e imaginação à solta. Brinque mais e cultive a alegria.





Libra - 23/09 a 22/10





Organize a casa, aproxime irmãos e preencha o coração com sentimentos generosos, esperanças e pensamentos positivos. Lua e Marte trarão atitudes carinhosas e iniciativas nos relacionamentos. Espalhe energias positivas nas redes e conquiste novas relações. Entendimento com a família dará leveza a este Natal. Troque confidências e planeje mudanças.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Muitas tarefas a cumprir, comunicações aceleradas e novidades agitarão o clima durante o dia. Organize os pensamentos e o tempo, fazendo uma coisa de cada vez. Uma surpresa no amor mexerá com a cabeça e tocará o coração profundamente. Curta detalhes e sutilezas, hoje. A noite aproximará a família de uma maneira diferente neste Natal. Encontros breves.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Alegria, carinho e união nas relações familiares serão mais importantes do que qualquer presente. Aperte os laços afetivos, brinque e curta prazeres gastronômicos. Uma receita original, mesa decorada com requinte e muita história para contar animarão a festa, neste Natal, mesmo sem agregados. Cuidar da sua saúde e da dos outros será prioridade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Dia agitado no convívio familiar, arrumações na casa e decisões de última hora. Paciência e tolerância serão as chaves do sucesso. Acolha fragilidades de alguém próximo e evite afobações. Uma surpresa no amor despertará seus melhores sentimentos. Curta o momento presente e encontre soluções originais para expressar seu carinho e gratidão neste Natal.





Aquário - 21/01 a 19/02





Menos será mais, hoje. Programe um dia sossegado e relaxante, com soluções simples e originais na decoração da casa e na atenção à família. Bom mesmo será usar a tecnologia e encurtar distâncias nos relacionamentos com maior presença on-line. Ficar em casa será a melhor maneira de celebrar este Natal. Evite compromissos, proteja sua saúde e a de todos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Mensagens carinhosas de amigos e conversas estimulantes manterão o alto astral e a sintonia com a espiritualidade. Afaste emoções negativas com fé e confiança no futuro. Comunicações estarão aceleradas, hoje. Cuide da energia da casa e da família com a força dos símbolos sagrados, meditação, orações e palavras reconfortantes. Celebre o amor à vida neste Natal.









Por: ROSA DI MAULO





