HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

A partir de hoje e por um longo período, Saturno cobrará responsabilidade social e compromisso com seu papel na equipe e grupos, além de firmar amizades com propósitos construtivos e afinidade ideológica. Escolha quem fará parte do seu novo momento de vida. Ligações internacionais ou com autoridades entrarão no pacote. Considere convite de viagem.





Touro - 21/04 a 20/05





Novos planos visarão mudança radical no projeto de vida e a construção de um futuro com mais segurança. A entrada de Saturno na área da carreira, por onde transitará por um longo tempo, anuncia aumento de responsabilidades e estruturação do papel profissional. O que você realizar a partir de agora não perderá mais. Estabilidade e reconhecimento público pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Exerça sua autoridade, fortaleça a fé e faça valer seus direitos. A partir de hoje e por um longo período, Saturno em harmonia com seu signo trará compromisso maior com seu papel na sociedade, conhecimentos e poder de influência. Estudo acadêmico, viagem ao exterior e acertos jurídicos farão parte do planejamento de ações que trarão desenvolvimento e prestígio.





Câncer - 21/06 a 21/07





Questionamentos existenciais, íntimos e a busca de um sentido maior para a vida serão levantados por Saturno, a partir de hoje, que cobrará mudanças nos padrões emocionais, no comportamento e ambiente social. Se por um lado, o início do processo causar dores e angústias, por outro, você encontrará sua força espiritual, poder interno e recuperará perdas.





Leão - 22/07 a 22/08





Casamento, parcerias e associações serão temas levantados por Saturno que a partir de hoje e por um longo período transitará por sua área de relacionamento. Talvez se sinta só, no início do processo, ou caia uma ficha dos limites e dificuldades de convivência. Visão realista poderá alterar critérios ou tipo de escolha. Nova relação terá chance de se tornar estável e duradoura.





Virgem - 23/08 a 22/09





A partir de hoje, Saturno trará reestruturações, aumento de responsabilidades no trabalho e com a saúde. Você poderá alterar a rotina e disciplinar hábitos. Talvez reveja alguns conceitos ou mude completamente o lifestyle, o que dará resultados benéficos a médio prazo. Hora de focar em soluções práticas, administrar seu tempo com sabedoria e concretizar planos.





Libra - 23/09 a 22/10





Determinação, compromisso com seus talentos, desenvolvimento pessoal e fortalecimento da identidade serão benefícios de Saturno que a partir de hoje e por um longo tempo estará em harmonia com seu signo. Responsabilidades aumentarão. Conte com determinação, apoio de irmãos ou alguém próximo e suporte familiar para concretizar projetos e estabilizar a vida.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Deveres, obrigações e responsabilidades familiares aumentarão a partir de hoje, com o trânsito de Saturno que também cobrará reestruturações na casa e soluções de antigas pendências. Hora de construir alicerces mais firmes para o futuro e fortalecer as bases afetivas. Projetos de longo prazo poderão envolver compra ou venda de um imóvel e cuidados com o patrimônio.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Documentação, contratos, atividade comercial, estudos e comunicações estarão na mira de Saturno que trará aprendizado, a partir de hoje. Não alimente pensamentos negativos. Solicitações e preocupações com irmãos também entrarão no pacote de desafios desta época. Vença burocracias. Valerá se inscrever num curso on-line. Deslocamentos estarão limitados.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A entrada de Saturno na área do dinheiro, a partir de hoje cobrará construção de maior estabilidade e segurança financeira. Investimentos e financiamentos serão de longo prazo. Um empreendimento que começar nesta época irá crescer gradativamente e garantir bons resultados no futuro. O orçamento poderá ficar apertado no início. Racionalize despesas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Fase de decisões sérias sobre o projeto de vida. A entrada de Saturno em seu signo, por onde transitará por um longo período, aumentará a responsabilidade com as escolhas e planos futuros. Se houver assuntos pessoais mal resolvidos, chegou a hora de encarar de frente e encontrar soluções efetivas. Conte com determinação e visão realista nas decisões.





Peixes - 20/02 a 20/03





A sensibilidade ficará amplificada. A partir de hoje e por um longo período, Saturno trará autoconhecimento e maior interesse pelas práticas espirituais e terapias. Hora de se fortalecer interiormente e afastar medos. Fragilidades poderão vir à tona e cobrar maior entendimento do processo emocional. Mudanças acontecerão de dentro para fora e renovarão conceitos.





Por: ROSA DI MAULO





