HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Decisões sobre o futuro e mudança no plano de carreira movimentarão a vida numa nova direção. Conquiste independência e abra caminhos. Bom momento para sair de férias, ou falar com amigos de outras localidades, ficar por dentro das novidades e descobrir informações importantes. A prática esportiva dará sabor de aventura à vida. Mexa o corpo e areje a mente.





Touro - 21/04 a 20/05





Sucesso em provas, exames e atividades nas redes sociais darão sabor ao dia, que também será positivo para finalizações e prática de nova filosofia. Aprofunde o tom das conversas, expresse seus desejos e intensifique a vida íntima. Ótimo momento para mudanças e desapegos do passado. Zere a conta com a existência e embarque em novas experiências.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Troque confidências e aprofunde uma amizade especial. O dia trará conversas motivadoras e harmonia nos relacionamentos. Alguns segredos e percepções ficarão só com você. Separe o “joio do trigo” no ambiente social. A paciência estará curta para gente intrometida e mandona. Hora de fazer boas escolhas e somar forças com amigos e o par, num estilo de vida saudável.





Câncer - 21/06 a 21/07





Harmonia nos relacionamentos e rotina organizada serão fundamentais ao seu equilíbrio e bem-estar. Amplie conexões de trabalho e crie um ambiente cotidiano agradável. Amor com planos de futuro e busca de estabilidade. Se estiver só, novo envolvimento poderá começar com assuntos de trabalho, na academia ou numa atividade cotidiana. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Rotina exigente poderá ficar mais agradável, com pequenos ajustes e organização do tempo. Alto astral e animação nas conversas de hoje. Motive os filhos, ou o par, e planeje férias com atividades gostosas, ou viagem para um lugar bonito e seguro, sem colocar sua saúde e a dos outros em risco. Apoie causas relevantes. Conexões internacionais abrirão portas de trabalho.





Virgem - 23/08 a 22/09





Faça exercícios, cuide da saúde e mantenha rotina saudável. Movimentações no ambiente de trabalho e notícias inesperadas fortalecerão desejos de mudanças. Converse com a família e exponha planos. Desta vez, o fim de ano será diferente e menos cansativo. A busca de mais conforto e segurança orientará escolhas. Releve águas passadas e resgate relações.





Libra - 23/09 a 22/10





Supere o passado e renove os sentimentos. Novo padrão de relação e pensamentos positivos darão gostosa sensação de renascimento. Comunicações continuarão abertas. Conversas de hoje serão agradáveis e inteligentes. Inicie relacionamentos. Vênus inspirará palavras cativantes e motivadoras. Bom para o amor e para se destacar em reuniões de trabalho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O tempo passará depressa hoje, com comunicações de trabalho, transações comerciais e cuidados de saúde. Você terá bons argumentos em discussões de contrato e negociações financeiras. Uma dose maior de empatia e sensibilidade facilitará os relacionamentos. Esclareça dúvidas e exercite a flexibilidade para chegar a bons acordos. Sintonia no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Resolva um assunto financeiro, pague contas, finalize uma despesa e diminua pressões. O dia trará soluções práticas para ganhar mais dinheiro e estabilizar a vida familiar. Novos projetos em fase inicial decolarão em breve. Domine a ansiedade e conte com muita criatividade para movimentar a vida e inovar o trabalho. Amor com mais atitude e novos planos para a relação.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua em seu signo revelará sonhos e ambições. Momento importante para fazer escolhas, definir o projeto de vida e fazer ajustes na rotina. Amor em pausa. Trabalho, família e saúde serão suas prioridades no momento. Assuntos do passado serão vistos por uma perspectiva diferente. Encare desafios com leveza e autoestima. Na dúvida, siga a intuição e o bom senso.





Aquário - 21/01 a 19/02





Diminua a velocidade e acalme o coração. O dia será produtivo na terapia e nas atividades criativas. Bom para encontrar respostas e segurança dentro de você. Amizades continuarão em contato. As comunicações estarão aceleradas. Talvez você fuja das longas conversas e prefira um bom refúgio para pensar no futuro e nas suas coisas. Dê asas à imaginação hoje.





Peixes - 20/02 a 20/03





Dê atenção aos amigos e crie uma rede de suporte firme e forte. Movimentações na equipe de trabalho ou parcerias agitarão o clima. O dia trará sucesso, visibilidade e prestígio profissional. Impulsione novo empreendimento. Negócios estarão aquecidos. Bom momento para decisões financeiras e investimentos. Lindo momento no amor, com planos e confiança no futuro a dois.





Por: ROSA DI MAULO





***