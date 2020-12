HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Transforme sonhos em realidade, com visão ampla e aposta num novo empreendimento ou mudança profissional. O dia trará oportunidade de ganhar mais. Bom para os negócios, para abrir caminho na carreira e dar passos firmes na direção do futuro. Responsabilidades e poder aumentarão. Conquiste independência e autonomia. Sucesso nos estudos. Decida rumos.





Touro - 21/04 a 20/05





Encerre uma atividade de grupo ou ação na Justiça com sucesso e siga mais livre. Ótimo momento para concretizar mudanças e apostar num estilo de vida mais gostoso. Conte também com sucesso em provas, prestígio nas redes e projeção social. Se o plano for passar um tempo perto da natureza, em segurança, surgirá uma opção estimulante. Cumplicidade no amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A partir de hoje, novas relações chegarão naturalmente, com Vênus na área afetiva. Bom também para se associar, fortalecer a união no amor e harmonizar relações próximas. O dia terá clima íntimo. Planos de mudar o lifestyle ganharão força. Mergulhe nos sentimentos e encontre respostas existenciais. Conversa com uma amizade contribuirá com decisões.





Câncer - 21/06 a 21/07





Compromisso maior com seu futuro incluirá a construção de relações num novo padrão e planos de estabilizar a vida íntima. A partir de hoje, conte com mais harmonia e organização cotidiana. Comunicações de trabalho estarão aquecidas. Impulsione a carreira com ideias brilhantes, espírito de cooperação, e cause impacto nos resultados. Novas amizades à vista!





Leão - 22/07 a 22/08





Resolva assuntos práticos, aumente a produção no trabalho e cuide da saúde. Lindo momento para pensar nos filhos, distribuir generosidade e tomar decisões de vida que poderão incluir uma viagem e planos de desenvolvimento. Planeje o futuro com perspectivas positivas e horizontes mais amplos. Soluções originais viabilizarão projetos da vida pessoal. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Antigos relacionamentos se reaproximarão. A partir de hoje, Vênus trará resgates do passado e maior harmonia familiar. Bom momento para deixar a casa mais bonita e confortável, com toques especiais na decoração e desapego do que não tem utilidade. Você também poderá encontrar coisas perdidas. Arrume suas bagunças. Prazeres diferentes pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





Elimine antigas dores e fragilidades com consciência do seu valor e do que tem a oferecer. A partir de hoje, Vênus facilitará a expressão dos sentimentos e motivará novas relações. Fortaleça a autoestima com cuidados pessoais e momentos carinhosos em família. Conversas com irmãos viabilizará projeto especial que favorecerá a vida íntima. Amplie comunicações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Palavras carinhosas aproximarão o amor. A entrada de Vênus na área do dinheiro facilitará acordos e transações financeiras. Compras de presentes, itens de beleza, objetos de design ou obra de arte poderão ser irresistíveis nesta época. Pesquise preços e respeite o orçamento. Evite investimentos de risco e tome cuidado com fraudes. Cuide melhor dos seus recursos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A entrada de Vênus em seu signo destacará sua beleza, elegância e seu carisma. Atraia novas relações e ligue o radar nas oportunidades. Momento de apostar em planos de expansão, brilhar e equilibrar as finanças. Uma proposta de trabalho poderá chegar inesperadamente hoje. Ótimo momento para ganhar dinheiro e movimentar a vida com novos projetos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Prepare o coração para novas emoções e surpresas gostosas. Com Lua em seu signo, sentimentos falarão mais alto que a razão. Jogue a autoestima para cima e supere o passado. Alguém da família precisará de carinho, orientação e cuidados especiais hoje. Rompa barreiras afetivas e aposte em maior generosidade. Decisões de vida em andamento.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mudanças acontecerão de dentro para fora. Os sonhos darão dicas importantes hoje. Renove padrões e conceitos de conforto. Um desejo da vida íntima ou de moradia poderá se realizar. A partir de hoje, Vênus movimentará a vida social, com convites, demonstrações de afeto e clima divertido. Confraternizações poderão ser on-line e manter a saúde de todos protegida.





Peixes - 20/02 a 20/03





A partir de hoje, Vênus movimentará relacionamentos profissionais. Firme parcerias e alianças. Negócios e associações caminharão bem. O coração baterá mais forte, com planos a dois para o futuro, segurança e companheirismo na relação íntima. Carreira e amor poderão andar juntos. Conte com apoio de amizades experientes nos investimentos e decisões financeiras.





Por: ROSA DI MAULO





***