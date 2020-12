HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Otimismo, garra, fé e decisões sábias marcarão a Lua nova em harmonia com seu signo. Embarque numa onda de energia positiva e pratique nova filosofia. Fase de decisões de vida, viagem ou resultados positivos de provas e mais segurança para o futuro. As próximas quatro semanas serão de entusiasmo e de conquistas. Dê um passo maior na carreira e no amor!





Touro - 21/04 a 20/05





Melhor época do ano para mudanças e decisões definitivas. Aproveite a Lua nova para abandonar velhos padrões e iniciar outro estilo de vida. Ambiente social diferente e mais tempo para curtir a intimidade farão parte do pacote. Diminua a velocidade e dê mais atenção aos desejos e sentimentos. Se estiver só, alguém chegará para ficar. Confiança no amor!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Comece nova fase no amor. Semana de muitas emoções e de definir planos da vida íntima. A Lua nova iluminará os relacionamentos e os caminhos do coração. Aproveite para ampliar o diálogo e o entendimento com o par. Amizades também ganharão mais atenção nesta fase. Sentimentos profundos fortalecerão vínculos especiais e parcerias nos próximos dias.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aumente a produção, comece uma atividade e fortaleça a posição no trabalho. Aproveite a Lua nova para iniciar um projeto de sucesso e impulsionar a carreira. Você obterá ótimos resultados. Fase de assumir novas responsabilidades e maior compromisso nas relações. Estabilize a vida íntima. Você poderá firmar uma parceria nesta semana. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Inicie projetos, descubra prazeres diferentes e reinvente a vida. A Lua nova trará novidades dos filhos, motivos para comemorar, sentimentos generosos e decisões importantes sobre o futuro. Entusiasmo com novos planos manterão o astral em alta nesta semana. A vida familiar ficará mais gostosa. Some forças e mantenha uma rotina equilibrada. Criatividade em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Nova fase na vida familiar e autoestima positiva marcarão esta Lua nova, que também favorecerá negócios imobiliários, organização da casa e ganho de conforto. Decisões de mudança e aumento de poder na carreira eliminarão velhas angústias. Acordos, acertos de documentação e contratos serão positivos. Amor com conversas instigantes e mais segurança.





Libra - 23/09 a 22/10





Comunicações abertas nesta semana. Brilhe em entrevistas, apresentações e nos estudos. A Lua nova trará proximidade com irmãos, decisões sobre um curso ou contrato e informações importantes que orientarão escolhas e projetos de desenvolvimento pessoal. Acordos financeiros com a família ou investimentos num imóvel darão segurança. Inicie relações.H





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite esta semana para iniciar um empreendimento, firmar um negócio ou aprovar um orçamento de trabalho. Com Lua nova na área do dinheiro, rendimentos e poder de consumo aumentarão. Bom também para esclarecer valores, contratos e investimentos. Conversas sérias no amor. Resolva dúvidas, faça escolhas construtivas e defina planos de longo prazo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Caminhos e projeto de vida ficarão iluminados, com Lua nova em seu signo. Melhor momento do ano para novos começos, escolhas e conquistas pessoais. A semana trará expansão, criatividade, iniciativas e soluções financeiras. Inicie um novo ciclo! Fase fértil e movimentada nas relações. Conte com carisma, brilhantismo, vitalidade e poder de atração. Paixão em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Hora de se dedicar mais à família e às amizades. A Lua nova revelará sonhos, ambições e sentimentos que estavam ocultos. Ótimo período para se entender melhor, cultivar a serenidade e acertar rumos. Encerre um longo ciclo. Nova amizade ou grupo influenciará mudanças positivas de vida. Aprofunde uma relação especial e renove as energias.





Aquário - 21/01 a 19/02





Novas amizades, ingresso num grupo influente e fortalecimento da posição na equipe marcarão esta Lua nova, que trará maior interação nas redes sociais e muitas novidades. Compartilhe sonhos e conhecimentos. A semana trará prestígio profissional, brilho e consolidação da carreira, garantia de futuro com segurança. Estabilidade, parceria e soma de forças no amor.





Peixes - 20/02 a 20/03





Carreira em ascensão! Caminhos para o futuro estarão iluminados. Aproveite a Lua nova para assumir posição profissional de maior destaque ou lançar um empreendimento. Fase de realizar os sonhos com portas abertas para o sucesso e o amor. Firme uma parceria, formalize uma relação e confie nos bons resultados que virão pela frente. Associações serão positivas.





Por: ROSA DI MAULO





