HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Mude padrões de consumo e ganhe liberdade. A semana terminará com percepções claras, visão otimista e sinal verde para realizar seus desejos. Tome decisões e parta para a ação. Aproveite o clima íntimo para aprofundar uma relação especial e planejar o futuro. Busque respostas na espiritualidade e mantenha o astral em alta. Com fé, não haverá porta fechada.





Touro - 21/04 a 20/05





A finalização de um compromisso dará alívio e uma gostosa sensação de liberdade. A semana terminará com carinho, novidades e clima quente na vida íntima. Espere também por maior tranquilidade na área financeira. Mesmo com desafios pela frente, você terá estabilidade e aumento de prestígio. Se estiver só, espere por uma surpresa gostosa hoje. Amor em alta!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Inove, surpreenda e brilhe no trabalho. Mesmo se houver imprevistos, você resolverá com maestria, rapidamente. A semana terminará com segurança nos parceiros e garantia de bons resultados. Valerá também cuidar da saúde com atenção e controlar a ansiedade. Ritmo acelerado causará desconfortos. Aproveite o fim do dia para conversar com amigos e relaxar.





Câncer - 21/06 a 21/07





A semana terminará com perspectivas de sucesso no trabalho, maior organização e segurança nos relacionamentos. Amor em fase de construção e busca de maior estabilidade. Se estiver só, invista em você e jogue a autoestima para cima. Horizontes mais amplos e mudança de ambiente favorecerão a vida íntima. Hora de se valorizar, pensar no futuro e no casamento.





Leão - 22/07 a 22/08





Encerre um assunto do passado e torne a vida mais gostosa. A semana terminará com harmonia familiar e entusiasmo com novos planos. Decisões que envolvem filhos, viagem e projeto pessoal serão tomadas com maior clareza e segurança. Força, coragem, fé e soluções criativas manterão o astral em alta. Perspectivas de expansão no trabalho. Eleve padrões!





Virgem - 23/08 a 22/09





Um antigo desejo poderá se realizar. Exponha seus planos à família e decida mudanças. Momento poderoso na carreira, dê um passo maior na direção da sua missão no mundo. Sucesso, reconhecimento e poder estarão no menu do dia. Vença a timidez e aumente a exposição. Palavras emocionadas intensificarão uma paixão ou atrairão um novo amor.





Libra - 23/09 a 22/10





Um plano maior de vida se definirá hoje. Invista no conforto, num imóvel ou encerre um processo do passado e dê segurança à família. O dia trará conversas esclarecedoras e decisões sábias. Caminhos abertos para novas relações, estudos e desenvolvimento pessoal. Contorne um imprevisto financeiro com valores claros e proteja o patrimônio. Viagem à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com Lua e Vênus em seu signo, a semana terminará com emoções fortes, cuidados pessoais e atenção aos relacionamentos. Surpresas e também imprevistos envolverão o amor. Talvez precise ajustar os planos da relação em função de um novo trabalho. Boas notícias na área financeira. Um projeto bem remunerado poderá ser aprovado ainda hoje, ou muito em breve.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conversas claras, atitude e iniciativas nas relações surtirão efeito positivo e movimentarão a vida na direção dos sonhos. Diminua a ansiedade e o estresse, com cuidados de saúde e atividade física. Termine a semana com liberdade e descontração. Novas ideias e soluções de vida surgirão em momentos de relaxamento. Contemple a natureza. Motive os filhos e o par.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Boas notícias de trabalho e saúde encerrarão a semana com tranquilidade. Novidades de amigos e escolha de parceiros ligarão suas antenas. Talvez precise de soluções rápidas e de colaboradores eficientes para se cercar de maior segurança, antes de iniciar projeto de longa duração. Decisão importante num assunto de família. Dê mais atenção aos relacionamentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conversa clara e positiva desfará desconfortos com uma amizade, grupo ou colega de equipe. Vá direto ao ponto e encerre o assunto. Prestígio e popularidade marcarão sua presença nas redes e no ambiente profissional. Fortaleça alianças e discuta ideias. Amor com clima animado e companheirismo. Novos planos darão confiança no futuro a dois. Renove os sentimentos!





Peixes - 20/02 a 20/03





Decisões financeiras e investimentos futuros encerrarão a semana com sabor de vitória e perspectivas positivas na carreira. Conte com maior poder de influência e uma parceria poderosa para impulsionar um empreendimento e aquecer negócios. Bom momento também para aumentar o salário com uma promoção ou novo contrato. Muito sucesso pela frente!





Por: ROSA DI MAULO





