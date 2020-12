Helicóptero do Ibama cai e 2º piloto morre durante combate ao fogo no Pantanal

Vítima foi identificada como Mauro Tadeu, coronel do Corpo de Bombeiros do Pará

Helicóptero encontrado destroçado no Pantanal ©Ibama/Divulgação

Helicóptero do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) caiu no início da noite de segunda-feira (30) e o piloto morreu durante trabalho de combate a incêndio no Pantanal, na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso.





O piloto foi identificado como Mauro Tadeu, coronel do Corpo de Bombeiros do Pará. O corpo foi encontrado durante a madrugada.

Mauro Tadeu era coronel do Corpo de Bombeiros do Pará ©Divulgação

De acordo com o Ibama, o acidente ocorreu por volta das 18h na região de Porto Índio. Parte da tripulação que estava no chão foi encontrada somente cinco horas depois.





Segundo o site O Livre, o helicóptero era do modelo Bell BH06 long ranger e estava sendo utilizado para pegar água em rio.





Esta é a segunda queda de aeronave durante trabalho de combate a incêndio no Pantanal. No dia 10 de outubro, um helicóptero da Força Nacional também caiu na região. O piloto não resistiu aos ferimentos e morreu semanas depois.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris