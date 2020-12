Festinha agora no máximo com 80 pessoas

Volta do passe do idoso das 9h até as 16h









Em reunião realizada na Prefeitura Municipal de Campo Grande na manhã desta segunda-feira (14), entre Ministério Público, Defensoria Pública e Câmara de Dirigentes Lojista (CDL), para reavaliação das medidas impostas para evitar contágio de coronavírus. Ficou acordado que as festas continuam com lotação em 40% e máxima de público em 80 pessoas. Para os idosos, a volta do passe livre, porém com limitação das 9h até as 16h.





O presidente da CDL, Adelaido Vila contou como foi a reunião. “Nós tínhamos combinado com o mistério público, que faríamos uma reavaliação da situação hoje, em cima do toque de recolher, a propositura do Ministério Publico era baixar o toque de recolher para 21h e proibir o consumo e comercialização de bebida alcoólica, além de outras medidas restritivas,” comenta.









Durante debate, foi possível manter o toque de recolher ás 22h, e vetar a proibição de consumo e comercialização de bebidas. Porém, os eventos seguem com ocupação máxima de 40% e com restrição a 80 pessoas por evento . “A gente está vendo muitas festas sendo organizadas em, espaços imensos, as famosas baladas, em fazendas e chácaras, não tem nada de errado, o cara tava ocupando 40%, agora o máximo de ocupação independente do espaço é de 80 pessoas.”, disse.





“Pra nós do setor de varejo, bares, restaurantes, logicamente que nós entendemos que deveria ampliar esse horário pra evitar aglomerações, mas só de restringir a gente já fica bastante contente, o impacto que seria a restrição pra 21h seria imenso, seria monstruoso, o impacto da proibição de consumo e comercialização de bebidas seria caótico, por que ele representa muito, principalmente no setor de bares e restaurantes, seria uma perda irreparável.”, explica sobre os impactos negativos que o setor sofreria.





Sobre o passe do idoso, Adelaido comenta que é um ponto importante, pois permite que o idoso circule na gratuidade das 9h até as 16h. “Isso permite que o idoso tenha o mínimo de circulação possível, acho que é uma medida social.”, finaliza.









Na próxima semana deve acontecer outra reunião para ver como está a evolução da onde de Covid-19. Segundo Adelaido, a tendencia de prorrogação do toque de recolher, que está estipulado até o dia 21 de dezembro.





Fonte: JD1

Por: Matheus Rondon