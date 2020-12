Fátima Bernardes é diagnosticada com câncer de útero

Fátima está com um câncer de útero em estágio inicial e vai passar por cirurgia nos próximos dias

Fátima Bernardes nos bastidores do 'Encontro' ©Fabiano Battaglin/Gshow

A apresentadora Fátima Bernardes revelou no começo da noite desta quarta-feira (2), que está com câncer de útero em estágio inicial. Por conta do diagnóstico a apresentadora do programa "Encontro com Fátima Bernardes" também anunciou, através do seu Instagram, que vai se afastar por alguns dias do trabalho para passar por uma cirurgia.





"Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros", comentou a jornalista.





Em poucos minutos, dezenas de artistas, amigos da apresentadora, deixaram dezenas de mensagens desejando a recuperação da apresentadora. "Te amamos e tudo vai dar certo!", comentou Tatá Werneck. "Estamos juntos nessa, meu amor", também afirmou Túlio Gadelha, namorado de Bernardes, no Instagram.





Procurada pelo portal UOL a Rede Globo informou que Patrícia Poeta vai ficar a frente do "Encontro" durante o período de recuperação de Fátima.





















Por Adriano Fernandes