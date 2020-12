Estado destina mais de R$ 27 milhões para combate a Covid-19 nos municípios

Os últimos boletins epidemiológicos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul revelam um crescimento assustadoramente acelerado nos números de contaminações, e também de internações. Duas macrorregiões do Estado, Campo Grande e Corumbá, já trabalham no limite de ocupação dos leitos.





A situação, segundo o governador Reinaldo Azambuja, é preocupante. Além do decreto estadual que instituiu o toque de recolher entre 22h e 5h, o governo do estado repassará mais R$ 27 milhões aos municípios.





Na Capital, a Santa Casa de Campo Grande, receberá mais de R$ 11 milhões, o Hospital do Câncer R$ 6 milhões. Outros R$ 2 milhões serão divididos entre o Hospital Adventista do Pênfigo, a Clínica Campo Grande, o Proncor e Hospital El Kadri.





Já a macrorregião de Dourados receberá R$ 1,5 milhão, de Três Lagoas R$ 1 milhão e de Corumbá R$ 1,3 milhão.





Municípios sedes de microrregiões também serão contemplados.





Os recursos serão destinados a custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento a Covid-19, podendo abranger atenção primária e especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares. E ainda custeio do procedimento de tratamento de infecções pelo Covid-19.









Por: Katiuscia Fernandes