Emissão da JBS supera demanda e levanta R$ 1,9 bilhão

Oferta inicial dos CRAs da Companhia previa a emissão de R$ 1,7 bilhão

A JBS concluiu a captação de R$ 1,9 bilhão via emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) lastreados em debêntures. A boa demanda pelos papéis resultou em uma captação acima do R$ 1,7 bilhão estipulado no prospecto inicial.





A captação foi realizada em duas séries. Na primeira, com juros de 4,2957% ao ano, a JBS captou R$ 387 milhões. Na segunda, com juros de 4,7218% ao ano, foram mais R$ 1,489 bilhão. Os recursos obtidos serão destinados à aquisição de bovinos de produtores rurais, no âmbito das atividades do agronegócio da Companhia.





“A bom resultado da emissão demonstra com clareza a percepção positiva do mercado sobre o momento de solidez financeira e operacional da JBS”, destaca Guilherme Cavalcanti, CFO Global e diretor de relações com investidores da JBS.





A XP Investimentos foi a coordenadora líder da emissão, que também contou com BTG Pactual e BB como coordenadores. A emissão foi submetida à apreciação da agência de classificação de risco Fitch Ratings, que atribuiu o rating definitivo “AAAsf (bra)” aos CRAs da Companhia.





Adicionalmente, segue o Anúncio de Encerramento da operação, publicado pelas coordenadoras da oferta.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.





ASSECOM