Emendas do deputado Marçal Filho atendem saúde, educação e infraestrutura em Dourados

Deputado apresentou 12 emendas de um total de 43 de todos os 24 parlamentares da Assembleia legislativa

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) destinou emendas para 2021 em Dourados que vão atender áreas da saúde, educação, infraestrutura, cultura e esporte. Os recursos são provenientes do orçamento estadual que prevê receita de R$ 16,82 bilhões para Mato Grosso do Sul. Neste ano de 2020, os recursos destinados pelo deputado beneficiaram escolas, postos de saúde e instituições filantrópicas.





A previsão de orçamento para o ano que vem considera os impactos da pandemia da Covid-19, mas também a expectativa de recuperação econômica. A área da saúde ganhou atenção especial de Marçal Filho, que apresentou 12 emendas de um total de 43 de todos os 24 parlamentares da Assembleia Legislativa.





Aumentar o incremento do repasse de recursos financeiros para o custeio dos atendimentos prestados pelo Hospital da Vida, UPA e Hospital Universitário (HU), em Dourados, foi um dos destaques entre as emendas de Marçal. O município é responsável por 33 cidades da região, uma população estimada em 900 mil pessoas, e devido à grande demanda de atendimento especializado, necessita de mais recursos.





Na infraestrutura, uma das grandes lutas de Marçal, a duplicação da avenida Coronel Ponciano, também receberá emendas. A via dá acesso a bairros populosos como Guaicurus, Harrison de Figueiredo, Dioclécio Artuzi e ainda demandará intervenção de viaduto ao cruzar pela BR-163. No entanto, o governo do estado junto ao governo federal já estudam medidas para a implantação da obra. Marçal também solicitou duplicação da rua General Osório, que passa por vários bairros e dá acesso a BR-463, e obras de drenagem e asfalto do Parque dos Jequitibás, Jardim Guaicurus e Jardim das Primaveras.





Para o deputado, tanto as obras como os investimentos nos diferentes setores contribuem para o desenvolvimento regional. "Apresentamos ao governo as principais necessidades para o município de Dourados, bem como de outras cidades da região. São investimentos que vão beneficiar o coletivo e garantir mais benefícios à população", diz Marçal Filho.





Ao Programa de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de MS, Marçal incluiu reserva de recursos orçamentário para implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento nas sitiocas Campina Verde, Ouro Fino e Campo Belo, comunidades que há duas décadas sofrem principalmente com a ausência de água. Já para a educação, Marçal incluiu pedido de recurso para a aquisição e atualização dos acervos e informatização das bibliotecas das escolas estaduais, bem como a reforma e atualização da rede elétrica interna. Muitas unidades possuem instalações antigas e para instalar ar-condicionado, por exemplo, precisam modernizar as instalações.





Na segurança pública, Marçal Filho também indicou recursos para aquisição e modernização dos equipamentos de informática e material permanente para as Delegacias de Polícia e para aquisição de equipamentos de combate ao fogo (Prevfogo), do Corpo de Bombeiros Militares de Dourados e região. Já para a cultura, o deputado requereu investimentos para o fomento à execução de projetos culturais. Ao esporte, a destinação de recursos para reforma e ampliação dos ginásios de esporte e centros de esporte e lazer.





Outra indicação do parlamentar foi à destinação de recursos para viabilização de projetos habitacionais e construção de moradias populares que visem atender as demandas habitacionais rural e urbana.





ASSSECOM