ELEIÇÕES 2020| Prefeitos eleitos de Bataguassu e Anaurilândia são diplomados pela Justiça

Nesta quarta-feira (16), o prefeito eleito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) e o prefeito reeleito de Anaurilândia, Edson Takazono (PSDB) foram diplomados pela 6ª zona eleitoral de Bataguassu. Por causa da pandemia da Covid-19, o evento, onde a Justiça Eleitoral habilita os vencedores das eleições, foi realizado de forma restrita seguindo os protocolos de segurança.





O atual prefeito de Anaurilândia foi reeleito, com 2.423 votos, o que corresponde a 50,84% dos votos válidos. “Compartilho com vocês essa alegria, pois foi com a ajuda, o apoio e o voto de vocês, que terei a oportunidade de seguir em frente com nosso trabalho. Muito Obrigado e que Deus abençoe a todos. Grande abraço.”, compartilhou Edinho nas redes sociais.

Também nas redes sociais, o prefeito eleito de Bataguassu, Akira Otsubo agradeceu. “Neste momento tão especial, em que recebo, em nome da minha querida população de Bataguassu, o Diploma de Prefeito dessa pujante cidade, quero agradecer a confiança que em mim foi depositada e reafirmar meu compromisso de trabalhar; diuturnamente, com muito carinho, dedicação e determinação para o progresso dessa amada cidade. Obrigado Bataguassu!”, postou o futuro prefeito.





Além dos prefeitos, os vereadores e suplentes eleitos também estão sendo diplomados no decorrer do dia, em horários pré-agendados pela justiça para evitar aglomeração.





