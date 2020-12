EDITAL DE CONVOCAÇÃO| SINDCONAM-MS: Eleições sindicais

Pelo presente o Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Mato Grosso do Sul - SINDCONAM-MS, torna público que se encontra designada eleição sindical para renovação de sua diretoria, conselho fiscal, conselheiros representantes, titulares e suplentes, a ser realizada na sede do Sindicato no dia 23/01/2021 das 8 horas às 17 horas, podendo haver urna itinerante para percorrer os principais locais de trabalho da base territorial do Sindicato.





O registro de chapas será realizado no Sindicato sito a Rua Ibirapuera, n.º 187 no bairro Jardim São Lourenço nesta capital horário das 8 horas às 17 horas, no prazo de 10 dias contados a partir do dia 04/01/2021, sendo necessário protocolar requerimento de registro de chapa em 2 (duas) vias, por qualquer candidato integrante da chapa, com a composição da chapa e respectivos cargos dos candidatos, acompanhado da ficha de qualificação individual, assinada pelo candidato e cópia autenticada dos seguintes documentos: CTPS comprovando ter mais de 2 (dois) anos na categoria; cópia dos holerites comprovando os últimos 12 (doze) meses como associado ao Sindicato; RG e CPF. Será aberto prazo para impugnação de candidaturas, de 3 (três) dias uteis contados da publicação de edital com a divulgação das chapas inscritas. Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2020.





Poliana Ferro-Presidente.