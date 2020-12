ECONOMIA| O FUTURO DO DINHEIRO É DIGITAL!

O Futuro do dinheiro é digital e tudo indica que o uso de dinheiro físico é algo que realmente deixará de existir em algum momento, e já existem exemplos de países abandonando a moeda tradicional:





- A Dinamarca não imprime mais nenhum nova cédula desde 2017, a Índia tirou de circulação 86% do dinheiro físico do país como forma de desestabilizar o “mercado cinza” (algo equivalente aos “camelódromos” daqui do Brasil) e o Vietnã planeja até o fim deste ano ter tirado de circulação 90% de todo o dinheiro físico do país, enquanto a Suécia também segue o mesmo caminho, já que mais de 80% de todas as transações de compra e venda feitas no país utilizam pagamento digital. (Fonte: Singularity Hub)





Afinal, se as transações digitais já estão presentes na compra e venda de produtos, nada mais natural que surjam novas moedas digitais para acompanhar este cenário, que já não tem nada de futurístico. É uma realidade em todo o mundo!





Todo o mercado financeiro já está e continuará sendo modificado pelas novas tecnologias, e é bem possível que na próxima década tudo esteja totalmente diferente: a função dos bancos, a forma como investimos e até mesmo o modo como compramos itens básicos do dia-a-dia.

O BDM Digital é a única moeda digital, 100% Brasileira, que veio para fazer uma revolução financeira e tecnológica, rompendo paradigmas econômicos e sociais.





