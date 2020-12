Deputado Pedro Kemp cobra explicação do Governo sobre recursos da COVID-19

O deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) cobrou nesta quinta-feira (17), o Governo do Estado, sobre o investimento de R$ 216 milhões para o combate do COVID-19, recursos do Ministério da Saúde enviados para Mato Grosso do Sul. "O nosso hospital de referência no tratamento da Covid-19 no Estado, o Hospital Regional, está pedindo doações de tecidos e água mineral. Os funcionários da limpeza estão sem receber salário e ameaçam greve! Onde está o recurso extra (R$ 216 MILHÕES) para o enfrentamento da doença que veio do Ministério da Saúde? Precisamos saber disso. Estou apresentando requerimento aqui na Assembleia".





A cada 2 horas uma pessoa perde a vida em Mato Grosso do Sul. "O Governo diz que está aumentando a arrecadação e ainda, recebeu recursos da União para o combate ao COVID-19. Nada justifica não socorrer o Hospital Regional neste momento de crise sanitária que estamos vivendo. Fazemos um apelo para reinstalar o hospital de campanha, aumentar o número de leitos, normalizar com urgência o pagamento dos servidores da limpeza. Uma greve neste momento seria instalar o caos".





Por: Jacqueline Lopes