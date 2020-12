Deputado Neno Razuk solicita implantação de Unidade do Corpo de Bombeiros em Miranda

Com população de quase 25 mil habitantes, Miranda ainda não conta com Unidade do Corpo de Bombeiros, a implantação de um grupamento para atender o município e outros próximos como Bodoquena e Bonito, além da área rural, foi solicitada pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB).





Localizado na região do Pantanal, o município foi um dos que sofreu com a maior seca dos últimos 22 anos, o que acarretou em inúmeras ocorrências de incêndios. O fogo trouxe prejuízos imensuráveis a quem vive na região, sem contar que a fumaça provocada pelas chamas também contribuiu para que ocorressem acidentes ao longo da BR-162.





Ainda para atender a região, o deputado solicitou academia ao ar livre para ser implantada no município de Bodoquena. Conforme a indicação, a intenção é que o equipamento seja implantado no Distrito Morraria do Sul.





Outras indicações – Neno Razuk também apresentou indicação para atender a comunidade rural Colônia Taquari, localizada no município de Coxim, com a perfuração de poço, captação de água potável e implantação de rede de distribuição na localidade.





Na comunidade vivem cerca de 200 famílias, muitas têm a agricultura como principal atividade, e sofrem muito com a falta de água, sobretudo nos períodos de estiagem.





Para atender o município de Juti, o deputado solicitou aquisição de quatro aparelhos de ar condicionado e um bebedouro para a Polícia Civil local, além da realização de obras na Escola Estadual 31 de março, onde há necessidade de revitalização da quadra coberta, pintura do piso da quadra, construção de arquibancadas e de vestiários, além da substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED.





Ele também solicitou instalação de academia ao ar livre na área de lazer do Residencial Honório Almirão, em Dourados e solicitou aos representantes do Estado em Brasília, que sejam viabilizados recursos para a construção de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no município.









ASSECOM