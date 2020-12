Deputado Lucas de Lima reúne em Campo Grande lideranças políticas e reforça parcerias com municípios

O deputado estadual Lucas de Lima recebeu nesta quinta-feira, 03, lideranças políticas de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. No encontro realizado em Campo Grande foram feitas avaliações do cenário político pós-eleitoral e foi uma oportunidade para que os participantes pudessem conhecer melhor a série de ações parlamentares que serão fortalecidas e os novos de projetos que vão ganhar forma nos municípios do interior a partir de janeiro de 2021 e que serão comandados pelo deputado.





Lucas de Lima fez um resumo dos dois primeiros anos do mandato, destacou sua atuação municipalista e aproveitou para reforçar o compromisso em continuar destinando emendas parlamentares que fortalecem projetos inovadores e estão contribuindo com o desenvolvimento da educação, gerando qualificação e promovendo o fortalecimento econômico e social de diversas comunidades em Mato Grosso do Sul.





“Nossa atuação no Parlamento sul-mato-grossense tem como base atender as demandas que chegam principalmente dos municípios do interior, onde muitas vezes as ações governamentais não contemplam de forma satisfatória os desejos e as necessidades da população. E é graças ao esforço e dedicação de lideranças como vocês, que temos conseguido obter resultados positivos e destinado os recursos que já estão transformando vidas por todo o nosso estado”, lembrou o deputado.





No encontro o deputado Lucas de Lima recebeu novas reivindicações, teve a oportunidade de conhecer melhor as novas lideranças e aproveitou para reforçar as parcerias já estabelecidas com os representantes dos municípios. O deputado tem destinado grande parte de suas emendas parlamentares a instituições que desenvolvem ações e promovem o bem estar de milhares de crianças, jovens e adultos nas mais diversas áreas.





Além de vereadores eleitos e reeleitos, no último dia 15 de novembro, marcaram presença no evento na capital, secretários municipais, representantes de diversas comunidades e lideranças políticas com forte atuação social em suas cidades.





ASSECOM