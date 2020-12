Deputado Herculano Borges participou de evento nacional “Pró- Família”

A convite do Deputado Federal Diego Garcia do Paraná, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida da Câmara dos Deputados, o Deputado Estadual Herculano Borges participou nesta segunda (7), do Encontro Virtual “Famílias Fortes, Sociedade Forte”.





Na ocasião, parlamentares de todo o Brasil expuseram suas ações no combate a legislações contrárias à estrutura familiar e suas leis e ações “pró- família”.





"Como vereador trabalhei para excluir a Ideologia de Gênero do Plano Municipal de Educação e posteriormente como Deputado Estadual fizemos o mesmo na aprovação do Plano Estadual de Educação. Fui autor em Campo Grande e no estado, da Lei de Reparação de Danos no Ambiente Escolar, que tem objetivo de contribuir com e devolver a autoridade aos professores, coordenadores e diretores, fazendo com que os alunos sejam responsabilizados e reparem seus atos de indisciplina, como por exemplo no caso de quebrar uma cadeira propositalmente ou pichar uma parede, nestes casos, os responsáveis devem reparar o ato de indisciplina concertando a cadeira ou pintando a parede. Fui autor e idealizador do Maio Laranja que é um projeto de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que hoje está sendo executado em todo o Brasil. Destaco também a lei que inseriu as atividades religiosas como essenciais no Mato Grosso do Sul em tempos de pandemia ou catástrofes naturais, com o objetivo de garantir que as mesmas possam manter suas portas abertas mesmo em períodos críticos e desta forma desenvolvam suas ações em favor da sociedade e das famílias. Trabalhamos no combate ao suicídio e utilizamos o esporte como ferramenta de inclusão social em especial para afastar crianças e jovens das drogas e criminalidade", disse Herculano.





De acordo com o Deputado Federal Diego Ribas, a troca de experiências entre os parlamentares é fundamental para fortalecer as ações em favor da família em todo o Brasil. Sua expectativa é que no próximo ano o evento seja realizado em Brasília no formato presencial.









ASSECOM